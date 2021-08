Bottas et Russell ne veulent pas confirmer si leur avenir est décidé · .

Les deux pilotes en lice pour être nommés coéquipiers de Lewis Hamilton l’année prochaine ont déclaré qu’il n’y avait “aucune nouvelle” sur leur avenir avant le Grand Prix de Belgique de ce week-end, mais ont refusé de confirmer si une décision avait été prise.

Le coéquipier actuel de Hamilton, Valtteri Bottas, a déclaré “qu’il n’y a pas encore de nouvelles à partager” lorsqu’on lui a demandé si Mercedes avait décidé de le retenir pour une sixième saison en 2022.

Mercedes avait précédemment indiqué qu’une décision serait prise au cours de l’été, mais le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a depuis indiqué qu’une annonce ne serait pas faite avant septembre.

“Peut-être que je sais quelque chose, peut-être que non, mais comme je l’ai dit, il n’y a aucune nouvelle à partager”, a déclaré Bottas.

Le pilote Williams George Russell, qui est envisagé par Mercedes pour prendre la place de Bottas, a fait écho à ses propos.

“Aucune nouvelle à partager à ce stade”, a déclaré Russell. “Évidemment [we were] dans les discussions pendant les vacances d’été mais il n’y a rien à annoncer, d’une manière ou d’une autre, ce week-end, et probablement pas le week-end prochain non plus pour être honnête. Ce qui, je pense, n’est pas un problème – faites les choses correctement plutôt que rapidement.

“Nous avons tous les deux la chance d’être tous les deux regardés par Mercedes et nous leur faisons tous les deux confiance pour s’occuper de notre avenir d’une manière ou d’une autre”, a ajouté Russell. « De mon côté, il n’y a pas de vrais problèmes et que ce soit demain, que ce soit après Abu Dhabi, il faut faire confiance aux gens qui veillent sur vous.

Bottas n’a pas voulu révéler si la paire avait été informée d’une décision, mais qu’une annonce sera faite plus tard.

“Il n’y a aucune nouvelle à partager”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas besoin de clarifier les raisons pour cela.”

Depuis qu’il a rejoint Mercedes en 2017, Bottas a connu une succession de prolongations d’un an de ses contrats. Le retard dans la confirmation de sa position pour la saison prochaine ne lui pose aucun problème, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas problématique, ce n’est pas nouveau pour moi”, a-t-il déclaré. « La situation dans l’ensemble, ça me va tout à fait, juste vraiment la tête baissée et concentrez-vous pour le week-end.

«Je suis presque sûr que les prochaines semaines passeront avec le triple en-tête et la bataille entre nos mains en tant qu’équipe est l’objectif principal. Les choses finiront par s’arranger et nous verrons.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Belgique 2021Parcourez tous les articles du Grand Prix de Belgique 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :