Bottas: Il y a toujours des conneries autour de sa partie de F1

Les médias britanniques intensifient leurs efforts pour faire évincer Valtteri Bottas de Mercedes afin que George Russell puisse devenir son partenaire anglais Lewis Hamilton dans l’équipe, mais le Finlandais n’en a rien.

Au milieu des trois premiers tours de Hamilton cette année, ainsi que de la collision avec Russell à Imola, Bottas a donné aux médias britanniques une excuse pour promouvoir la cause du jeune pilote britannique qui mérite un grand siège d’équipe le plus tôt possible.

Certains rapports sur le royaume insulaire suggèrent que Toto Wolff, qui a encadré et gère Bottas, le chassera avant la fin de la saison. Ce qui ressemble à du spin doctoring en plein essor.

Réagissant à la nouvelle, Bottas a déclaré à Sky F1 avant le Grand Prix d’Espagne de ce week-end: «Je sais que je ne serai pas remplacé au milieu de la saison. En équipe, nous ne faisons pas cela.

«J’ai un contrat pour cette année et je pense qu’il n’y a qu’une seule équipe qui fait ce genre de chose en F1, et nous ne sommes pas eux. Donc pas de pression de mon côté. Je sais comment les choses se passent – il y a toujours des conneries. Cela fait partie du sport. Si je fais bien mon travail, les discussions s’arrêteront assez rapidement.

Bottas devra commencer à bien faire son travail dès que possible, après quatre rondes, il devance déjà Hamilton de 37 points et occupe la quatrième place du classement du championnat.

Néanmoins, Bottas voit les points positifs: «Il reste encore 20 courses à disputer, ce qui représente énormément de points et je n’abandonne certainement pas l’objectif cette année. Je crois que le travail acharné sera payant, alors je continuerai de travailler dur et de continuer à croire.

Depuis le jour où il a signé avec Mercedes, il y a eu des spéculations sur son avenir avec l’équipe. Chaque année, après avoir été surpassé par Hamilton, les mêmes questions se posent.

Pour l’instant, ce qui se passera l’année prochaine n’est pas sur le radar de Bottas: «C’est encore tôt, je n’ai pas pensé à l’année prochaine. Je me concentre sur l’ici et maintenant. Je n’en ai aucune idée et pour le moment, je m’en fiche.

«À propos des commandes d’équipe, je ne suis pas inquiet, pas du tout. Je sais qu’il y a un écart, mais ce sont les premiers jours et il ne sert à rien d’y penser.

«Je crois toujours que le travail acharné est payant, alors je continuerai de travailler dur et de continuer à croire. Je sais que les résultats viendront », a ajouté Bottas.

Sportsmail a cité un ingénieur Mercedes anonyme disant: «Il y a des troubles à l’usine à propos de Valtteri. Il n’est pas à la hauteur, ce qui a été rendu plus clair par le travail que nous avons vu Russell faire à Bahreïn.

Ce qui soulève la question de savoir pourquoi Mercedes voudrait-elle deux hommes Alpha dans l’équipe? La combinaison Hamilton-Bottas a fonctionné un régal et les a si bien servis, sans tracas. L’histoire est jonchée de pilotes de course fantastiques qui ont dû jouer le deuxième violon devant leurs coéquipiers.

Alors que dans le même temps, on peut dire que Bottas est parmi les meilleurs pilotes numéro deux de tous les temps; Ce n’est pas une mauvaise chose si l’on considère que Stirling Moss (qui n’a jamais remporté de titre en F1) était un numéro deux acceptant pour Juan Manuel Fangio.

Et, s’il y a quelque chose à dire sur le joueur de 31 ans, à partir du moment où il a franchi la porte, il a aidé Mercedes à atteindre l’harmonie après les jours explosifs de Nico Rosberg, leur a permis de nettoyer avec Hamilton obtenant la gloire parce qu’il était simplement mieux.

C’est ainsi que l’histoire a enregistré le rôle de Bottas depuis qu’il a rejoint les champions du monde en série en 2017.

De nos jours, amener le poulet printanier Russell à affronter le coq n’aurait guère de sens pour Mercedes, les deux Britanniques seront l’un contre l’autre au détriment de l’équipe; un pilote avec trop de choses à prouver et un autre sans rien à prouver.

Wolff sait que ce serait une option très volatile et qu’il ne serait pas imprudent de faire preuve de prudence et de garder Bottas dans la deuxième voiture tant que Hamilton est dans l’équipe.

Mais les médias britanniques sont clairement impatients, intensifiant leur campagne Russell-to-Merc et réclamant du sang.