Bottas: J’ai tout laissé là-bas pour le dernier

Valtteri Bottas était l’un des nombreux pilotes à se voir refuser un dernier tir en pole position lors des qualifications pour le Grand Prix de Monaco 2021, le pilote Mercedes contraint d’abandonner son dernier effort lorsque le shunt de Charles Leclerc en fin de séance a déclenché des drapeaux rouges.

Mercedes a eu du mal à trouver la forme qui les a vus dominer la course en 2019, samedi, le meilleur temps au tour de Bottas en 1: 10,601s était bon pour la troisième place sur les feuilles de temps, bien qu’à un quart de seconde de l’effort de la pole position de Leclerc.

Mais peut-être plus important encore, une demi-seconde plus vite que son coéquipier Lewis Hamilton dans la voiture sœur qui n’était bon que septième ce jour-là.

Néanmoins, Bottas a senti qu’il avait une fissure à la première place jusqu’à ce que les Reds le virent au rouge, il a déclaré à Sky F1 par la suite: «C’était décevant de ne pas avoir ma dernière course. C’est comme ça parfois.

«J’ai tout laissé là-bas pour le dernier. La première manche n’était pas suffisante pour la pole mais je me sentais bien après la seconde manche. Je suis vidé.

«Je pense que nous avons bien progressé avec la voiture tout au long du week-end, certainement plus heureux avec elle tout au long des qualifications.»

Plus tard, il a ajouté dans le rapport de l’équipe Mercedes: «Jeudi et même lors des essais de ce matin, je n’avais pas le plus grand sentiment dans la voiture – nous avions encore du mal avec le réchauffement des pneus et mécaniquement, la voiture n’est tout simplement pas. t fait pour des pistes comme celle-ci.

«Je pense que nous avons maximisé tout ce qui concerne les réglages pour Quali, nous avons fait quelques changements et je me suis senti à l’aise. Au fur et à mesure que les qualifications avançaient, j’ai vu que nous avions une chance pour la pole position, c’est donc dommage que je n’ai jamais pu terminer la dernière manche – je suppose que nous ne saurons jamais si c’était suffisant mais c’était un bon tour jusqu’au drapeau rouge. , J’étais un dixième ou deux.

«C’est formidable de voir de nombreuses équipes s’affronter à l’avant, c’est excitant et nous poussons tous tellement sur la piste, essayant de faire tous les petits gains que nous pouvons. Je suis sûr que demain sera une bataille serrée.

«Nous ferons tout ce que nous pouvons demain. C’est Monaco, tout peut arriver », a ajouté le Finlandais qui a terminé troisième de la course 2019 en Principauté.