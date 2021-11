Bottas : j’espère gagner, sinon j’aiderai Lewis

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a déclaré qu’il était prêt à jouer le jeu d’équipe et à soutenir la candidature de Lewis Hamilton au titre de Formule 1 après avoir pris une pole position surprise pour le Grand Prix 2021 de Mexico.

Le Finlandais espérait cependant qu’il pourrait encore avoir une chance de gagner : [the race].

« On ne sait jamais quelle sera la situation de la course. Je suis toujours sûr à 100% qu’il pourrait y avoir une circonstance où je pourrais encore gagner la course et j’y crois et je l’espère.

« Mais sinon, je soutiendrai Lewis et j’obtiendrai le maximum de points pour nous en tant qu’équipe », a déclaré Bottas à la télévision Sky Sports après avoir mené son coéquipier sept fois champion du monde Hamilton dans un doublé de qualification à l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Hamilton compte 12 points de retard sur le leader du championnat Red Bull, Max Verstappen, avec cinq courses à disputer, et Bottas a déjà joué un rôle de soutien cette saison avec Mercedes 23 points d’avance au classement des constructeurs.

Le Finlandais quitte l’équipe pour Alfa Romeo à la fin de la saison.

La ville de Mexico était considérée comme une piste Red Bull, mais les qualifications ont renversé cette idée et ont donné à Hamilton une réelle chance de reprendre son élan après sa défaite au Texas il y a deux semaines.

Ce circuit d’Austin était censé jouer sur les atouts de Mercedes.

« Valtteri a fait un travail incroyable aujourd’hui et nous sommes tous les deux, et je pense que probablement tout le monde dans l’équipe, est choqué que nous possédions la première ligne parce qu’ils (Red Bull) ont été plus rapides que nous tout le week-end », a déclaré Hamilton. «Ça a été un vrai choc.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a révélé que les stratèges de l’équipe avaient travaillé sur la base des pilotes partant troisième et quatrième sur la grille. Les qualifications leur ont donné beaucoup plus de matière à réflexion.

« Les choses sont complètement différentes », a déclaré Hamilton. « Hier soir, il y aurait eu des simulations de ce que nous faisons à partir du troisième ou du quatrième. Ce n’était pas sur la table d’obtenir (la première rangée)… il n’y avait aucun moyen pour nous d’obtenir la pole.

« C'est un excellent travail de la part de l'équipe », a-t-il ajouté.