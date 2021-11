Bottas : Le départ était l’élément clé et j’en ai pris un bon !

Quand Valtteri Bottas est bon, il est très bon. Aujourd’hui, il l’a montré en remportant le Sprint de Sao Paulo 2021 pour remporter la pole position de la course de dimanche.

Il s’est peut-être trompé au Mexique il y a six jours lorsqu’il a été pris en embuscade par Max Verstappen dans le virage 1, mais, à Interlagos, samedi, c’était un renversement de rôle alors qu’il dépassait le Néerlandais, qui était parti en pole, alors que le Finlandais gagnait cette fois. la courte course d’accélération dans le virage 1, puis la course.

Aujourd’hui c’était tout le contraire, sur les softs Pirelli, la Mercedes était tout simplement meilleure dans la deuxième phase du départ que la Red Bull. Prenant de l’avance, Bottas a ensuite géré son rythme et contrôlé la course, réussissant à tenir Verstappen à distance, même lorsque la voiture bleue était dans la gamme DRS de la noire.

En fin de compte, Verstappen a manqué de munitions en ce sens qu’il pouvait se rapprocher mais rien de plus et Bottas a remporté les trois points pour son équipe.

Ensuite, Bottas a déclaré dans le rapport de l’équipe Mercedes : « Le départ était l’élément clé pour moi et j’en ai pris un bon ! Nous avons un peu joué avec le pneu tendre. Nous savions que ce serait un avantage pour le début et cela a fonctionné et il s’agissait d’essayer de survivre jusqu’à la fin.

« C’était assez délicat dans les derniers tours mais Max avait encore du mal à suivre dans les virages, donc je suis content que ça se soit parfaitement passé. Le soutien des fans ici a été incroyable, alors merci également à tous ceux qui sont venus !

Le directeur technique des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin, a été impressionné par Bottas : « La journée a été longue, chargée et difficile, mais nous avons terminé sur une bonne note. Une course fantastique de Valtteri pour assurer la pole pour la course.

« C’était un risque calculé de partir en pneus tendres, mais cela a bien fonctionné pour nous le matin et l’adhérence dès la ligne nous a aidés à prendre la tête. Valtteri avait alors du pain sur la planche pour tenir Max à distance avec un pneu qui a finalement plus de dégradation mais il l’a géré avec brio.

« C’était également encourageant de voir la voiture fonctionner à nouveau si bien, les conditions étaient plutôt fraîches et cela nous a peut-être aidé à suivre de près, mais il semble certainement que nous ayons un bon rythme sur cette piste. Gagner ces championnats sera l’un des défis les plus difficiles que nous ayons jamais rencontrés, mais aujourd’hui nous rappelle pourquoi nous ne devons jamais abandonner », a ajouté Shovlin.