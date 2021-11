Bottas le plus rapide, Hamilton sous enquête au Grand Prix du Mexique

Valtteri Bottas a été le plus rapide en FP1 pour le Grand Prix du Mexique, tandis que Lewis Hamilton fait l’objet d’une enquête pour être rentré en piste au mauvais endroit.

Hamilton n’a été que de 0,076 seconde plus lent que son coéquipier Mercedes pour se classer deuxième lors de la première séance, avec les Red Bulls de Max Verstappen et Sergio Perez respectivement en P3 et P4.

Hamilton est revenu sur la bonne voie au virage 3, après avoir couru au large au virage 1 et s’être dirigé vers l’herbe alors qu’il s’enroulait sur un tour lancé, et il a été appelé pour voir les commissaires sportifs pour discuter de l’incident.

La poussière s’est envolée dans l’air alors que les voitures sortaient de la voie des stands, ce qui signifiait qu’il y avait beaucoup de course à faire pour s’accrocher à la piste, qui n’a pas été utilisée depuis début 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Le héros local Perez a reçu une ovation debout de la foule locale alors qu’il prenait la piste pour ses premiers tours, mais les pilotes étaient clairement prudents au départ dans des conditions difficiles et brumeuses. En conséquence, il a fallu un peu de temps pour que les temps commencent à baisser alors que les pilotes battaient en rond.

Un temps de 1:21,327 était le premier temps de référence de Bottas – près de sept secondes plus lent que le temps de pôle de Verstappen en 2019.

Charles Leclerc s’était plaint de la quantité de poussière sur la radio de l’équipe, et il a fait pivoter sa Ferrari contre le mur au virage 16, endommageant son aileron arrière dans le processus – avant que Perez ne lui emboîte le pas quelques secondes plus tard dans un incident identique.

La moitié de l’aileron arrière de Red Bull s’est cassé dans l’incident, mais le Mexicain a été vu hors de sa voiture alors que son équipe travaillait sur un correctif, ce qui n’était pas idéal pour Perez lors de sa course à domicile car il a finalement raté la moitié du FP1.

Ailleurs, le champion du monde en titre a testé les limites avant le virage 1 à fond, verrouillant son pneu avant droit au freinage et devant se mettre sur l’herbe pour se remettre sur la bonne voie, tandis que Bottas a couru à plusieurs reprises en cherchant pour la vitesse.

Cependant, en raison de la façon dont Hamilton est rentré en piste, les commissaires sportifs ont confirmé qu’il faisait l’objet d’une enquête pour ne pas être revenu au bon endroit, ce qui devait être examiné une fois la séance terminée.

Verstappen et Hamilton ont dominé les temps à mi-chemin de la FP1, mais les temps au tour ont ensuite commencé à sembler plus représentatifs alors que la poussière commençait à se dissiper et que les voitures sortaient des pneus tendres.

Daniel Ricciardo a déclaré avant le week-end que les deux pilotes McLaren se battraient pour la P3 dans le championnat des constructeurs, mais Lando Norris a semblé désobéir aux instructions de son équipe, car il refusait d’offrir à son coéquipier un remorquage dans ce qui aurait été une course de qualification d’entraînement, insistant sur la radio de l’équipe qu’il voulait terminer son tour par lui-même.

En tête du classement, les voitures Red Bull se sont glissées juste derrière la paire de Mercedes, alors que les Silver Arrows regardaient le rythme lors de la première séance vendredi – dissipant potentiellement les craintes qu’elles soient à la traîne de leurs rivaux au titre au Mexique.

Pierre Gasly devançait Carlos Sainz pour les P5 et P6, suivi de Fernando Alonso et Charles Leclerc, Esteban Ocon et Sebastian Vettel complétant le top 10 en FP1.

Fois

[All drivers’ fastest laps on soft tyres]

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.341 28 tours

2 Lewis Hamilton Mercedes 0.076s 24 tours

3 Max Verstappen Red Bull 0.123s 28 tours

4 Sergio Perez Red Bull 0.269s 20 tours

5 Pierre Gasly AlphaTauri 0.644s 23 tours

6 Carlos Sainz Ferrari 1.122s 26 tours

7 Fernando Alonso Alpine 1.315s 26 tours

8 Charles Leclerc Ferrari 1.326s 20 tours

9 Esteban Ocon Alpine 1.418s 20 tours

10 Sebastian Vettel Aston Martin 1.517s 27 tours

11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.670s 30 tours

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.685s 26 tours

13 Lance Stroll Aston Martin 1.689s 27 tours

14 Daniel Ricciardo McLaren 1.932s 25 tours

15 Lando Norris McLaren 1.960 26 tours

16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 2.003s 27 tours

17 George Russell Williams 2.176s 23 tours

18 Nicholas Latifi Williams 3.239s 23 tours

19 Mick Schumacher Haas 3.803s 27 tours

20 Nikita Mazepin Haas 4.478s 24 tours