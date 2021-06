Bottas : Les gens inventent des histoires juste pour les clics

in

Valtteri Bottas a reconnu avant le week-end du Grand Prix de France que les spéculations montaient sur son avenir en Formule 1 avec Mercedes, mais a nié que quoi que ce soit ait été décidé.

Le Finlandais n’a pas marqué de point lors des deux dernières courses, bien qu’un blanc à Monaco soit dû à l’incapacité de l’équipe à retirer une roue, et a chuté à la sixième place du classement général avec 47 points.

Son coéquipier, sept fois champion du monde, Lewis Hamilton, deuxième au classement général, a remporté trois courses et marqué 54 points de plus que Bottas après six manches.

« Vous ne pouvez pas toujours bloquer le bruit qui nous entoure, et chaque saison est la même chose, les mêmes questions et les mêmes spéculations. Cela fait partie du sport », a déclaré Bottas aux journalistes avant le Grand Prix de France.

“Nous n’avons pas encore vraiment discuté du contrat avec Mercedes, et cela finira par arriver”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’avait pas beaucoup réfléchi à un “plan B”.

Bottas est en fin de contrat à la fin de la saison et certains médias ont suggéré qu’on lui avait déjà dit que cela ne serait pas prolongé, le Britannique George Russell étant sur le point de quitter Williams.

Le Finlandais a déclaré qu’il parlait souvent avec le patron et actionnaire de l’équipe Toto Wolff, mais ce qui avait été rapporté n’était pas vrai : “Ce sont des spéculations et je suis sûr qu’il y a toutes sortes de spéculations qui ne sont basées sur aucun fait”, a-t-il ajouté. Les gens essaient d’inventer des histoires juste pour les clics. C’est comme ça que ça se passe.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de son avenir, Bottas a répondu : « Je ne me suis pas vraiment permis d’y penser trop parce que cela peut devenir une distraction. Cela viendra à un moment donné. Donc pour l’instant, l’intestin ne dit rien. (Reportage d’Alan Baldwin)