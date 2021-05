Bottas mène les premiers essais libres à Barcelone

05/07/2021

Valtteri Bottas (Mercedes) 1’18 “504 a mené la première séance d’essais du Grand Prix d’Espagne, la quatrième manche du calendrier de Formule 1, qui se déroule ce week-end sur le Circuit de Barcelone-Catalunya.

Le Finlandais a commandé la séance, assez chaude (21 ° température ambiante et 33 ° sur la piste), bien que rien à voir avec celle qui s’est déroulée ici l’année dernière à la mi-août, avant Max verstappen (Red Bull). Le Néerlandais a montré ses «griffes» pour démarrer et n’a été que 33 millièmes de la Mercedes.

Le septuple champion Lewis Hamilton a fermé le top trois, un dixième derrière son partenaire, tandis que Lando Norris (McLaren) a été positionné dès le premier moment sur le circuit, terminant quatrième.

Robert Kubica Il a “ créé ” la nouvelle configuration du virage 10 de Montmeló avec une vrille qui l’a laissé coincé dans le gravier du circuit. Le Polonais, pilote réserve Alfa Romeo, n’a pas pu profiter de son passage au volant de la C41 et a provoqué un drapeau rouge dans les dernières étapes de la séance du matin.

L’action a repris avec seulement 8 minutes restantes et pendant ce temps, Bottas et Hamilton ont continué à mener le lot sur les pneus tendres, tandis que les hommes de Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc Ils sont allés sur la bonne voie avec les médias.

En fin de matinée, le chrono de Bottas, devant de Verstappen, Hamilton et Norris, tous les quatre avec Soft Pirelli, tandis que Leclerc a été situé à 52 millièmes de Norris avec le caoutchouc moyen (1’18 “996) et Sainz a terminé sixième, 24 millièmes de son partenaire, avec le même composé.

Fernando Alonso (Alpine) a terminé plus loin derrière, en quinzième position, une seconde et demie de retard sur le temps de Bottas. L’Asturien est de retour derrière son coéquipier Esteban Ocon (12º), bien que les deux aient accusé la température de la piste et l’A521 est, pour l’instant, en train de fermer la zone médiane.

Les temps (FP1)

1er V. Bottas (Mercedes) 1’18 “504

2e M. Verstappen (Red Bull) à 00 “033

3e L. Hamilton (Mercedes) à 00 “123

4e L. Norris (McLaren) à 00 “440

5e C. Leclerc (Ferrari) à 00 “492

6e C. Sainz (Ferrari) à 00 “522

7e P. Gasly (AlphaTauri) à 00 “558

8e S. Vettel (Aston Martin) à 00 “730

9e S. Perez (Red Bull) à 00 “845

10e L. Stroll (Aston Martin) à 00 “925

11e Y. Tsunoda (AlphaTauri) à 01 “165

12º E. Ocon (Alpine) à 01 “177

13e A. Giovinazzi (Alfa Romeo) à 01 “190

14e D. Ricciardo (McLaren) à 01 “228

15º F. Alonso (Alpine) à 01 “446

16e N. Latifi (Williams) à 01 “766

17e R. Nissany (Williams) à 02 “196

18e M. Schumacher (Haas) à 02 “262

19e R. Kubica (Alfa Romeo) à 03 “383

20e N. Mazepin (Haas) à 03 “472