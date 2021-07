Bottas mène Mercedes un-deux lors de la deuxième séance d’essais · .

in

Valtteri Bottas a devancé de justesse son coéquipier Lewis Hamilton pour mener la deuxième séance d’essais du Grand Prix de Hongrie.

Les deux W12 n’étaient séparés que de 27 millièmes de seconde en tête des chronos. Max Verstappen a terminé troisième, près de trois dixièmes de seconde plus lent. Tous les meilleurs temps ont été réalisés en pneus tendres.

Alors que les températures de piste dépassaient les 60 °C, Mercedes a mené la séance presque dès le début, tandis que les deux pilotes Red Bull se sont plaints de sous-virage. À mi-parcours, Verstappen a déclaré que sa voiture était « tellement sous-vireuse que c’est incroyable ».

Quel que soit le correctif appliqué par Red Bull, cela n’a pas semblé fonctionner car Verstappen a de nouveau signalé un grave sous-virage dans les 10 dernières minutes de la séance. Il a déclaré que la voiture était “complètement cassée” et que “tout le temps, quand j’essaie de tourner, je perds l’arrière”.

Le deuxième pilote le plus rapide Hamilton a également eu des problèmes de sous-virage. Au cours des six dernières minutes de la séance, il a effectué une rupture majeure dans le virage 11, se dirigeant vers la zone de dégagement. Il a dit au mur des stands de Mercedes que “l’arrière vient d’abandonner” et a demandé s’il avait des dommages à l’arrière gauche. L’équipe lui a permis de poursuivre jusqu’à la fin de la séance mais sans améliorer les temps.

A la mi-course, Sebastian Vettel a terminé deuxième et bien qu’il ait terminé huitième, il semblait satisfait de la voiture Aston Martin tout au long. Esteban Ocon, après avoir été devancé par son coéquipier Fernando Alonso lors de la séance du matin, a pris le dessus cet après-midi en séparant les voitures Red Bull pour prendre une solide quatrième place.

Ferrari a eu une bonne séance ce matin, avec Carlos Sainz Jnr en quatrième position, mais aucun des deux pilotes n’a terminé l’après-midi dans le top 10. Sainz a rapporté à la radio qu’ils avaient également des problèmes avec les pneus – peut-être en raison des températures de la piste, qui ont augmenté de de 53C à 63C.

Yuki Tsunoda n’a pas couru pendant la grande majorité de la séance, en raison d’une chute aux premiers essais qui avait considérablement endommagé l’arrière de sa voiture. Il a été envoyé dans les dernières minutes pour secouer son AlphaTauri réparé.

Nikita Mazepin, dernier sur les feuilles de temps, a signalé un problème étrange dans les derniers instants des deuxièmes essais. il a dit à son ingénieur Haas “mes pieds brûlent massivement sur le côté gauche, alors regardons ce que nous pouvons faire car sinon la course sera un désastre.”

Deuxième résultat des essais du Grand Prix de Hongrie 2021

Lacunes visuelles de la deuxième pratique

Valtteri Bottas – 1’17.012

+0.027 Lewis Hamilton – 1’17.039

+0.298 Max Verstappen – 1’17.310

+0.747 Esteban Ocon – 1’17.759

+0.812 Sergio Perez – 1’17.824

+1.101 Pierre Gasly – 1’18.113

+1.157 Fernando Alonso – 1’18.169

+1.216 Sebastian Vettel – 1’18.228

+1.301 Lando Norris – 1’18.313

+1.308 Balade en Lance – 1’18.320

+1.358 Charles Leclerc – 1’18.370

+1.429 Carlos Sainz Jnr – 1’18.441

+1.725 Daniel Ricciardo – 1’18.737

+2,265 Kimi Räikkönen – 1’19,277

+2.280 George Russell – 1’19.292

+2.467 Nicolas Latifi – 1’19.479

+2.659 Yuki Tsunoda – 1’19.671

+2.805 Mick Schumacher – 1’19,817

+3.174 Antonio Giovinazzi – 1’20.186

+4.869 Nikita Mazepin – 1’21.881

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

