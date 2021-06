Bottas mène Mercedes un-deux lors des premiers essais · .

in

Valtteri Bottas a mené un doublé pour Mercedes lors de la première séance d’essais du Grand Prix de France.

Il a terminé l’heure d’ouverture en courant trois dixièmes de seconde plus vite que son coéquipier Lewis Hamilton. Le duo a échangé de châssis avant la septième manche du championnat et Paul Ricard.

Le temps d’avance de Bottas a été établi dans la première moitié de la séance, tout comme les meilleurs temps de la plupart des pilotes. Hamilton se dirigeait vers ce qui ressemblait à un tour chaud tardif vers la fin de la séance, mais la confusion dans la voie des stands a amené Yuki Tsunoda, tentant d’éviter une autre voiture, à obstruer légèrement la Mercedes.

Max Verstappen, qui a réalisé le troisième temps le plus rapide, s’est plaint plus tard dans la séance d’avoir endommagé son sol en passant sur un trottoir rouge et blanc au virage 15. Le leader du championnat a téléphoné au mur des stands Red Bull pour dire qu’il avait été forcé de du tour sur lequel il se trouvait.

La nature ouverte du Paul Ricard est largement limitée par les bornes et les bordures de trottoir, ces dernières étant tombées sous le charme de plusieurs équipes. Au début de la séance, le directeur de l’équipe Mercedes, Ron Meadows, a été entendu en train de contacter Michael Masi au contrôle de course, affirmant que les bordures jaunes au-delà des limites du virage deux avaient endommagé la voiture de Bottas.

“Ces bandes rugueuses jaunes à la sortie du virage deux ont fait énormément de dégâts à notre voiture”, s’est-il plaint, affirmant qu’une course de deux ou trois pieds de large leur coûterait “des dizaines de milliers” de dollars.

Sainz a détruit ses pneus avec cette rotation. Les dommages au sol de Verstappen l’ont peut-être empêché de tenter un autre run. Pendant ce temps, Alpine avait l’avantage sur le milieu de terrain lors de la séance d’ouverture. Comme à l’Autodromo do Algarve, Esteban Ocon était en tête avec les voitures les plus rapides, battant McLaren et Ferrari, prenant la cinquième place derrière Sergio Perez.

Plusieurs conducteurs ont eu des arrêts ou des blocages mineurs. Le virage deux semblait causer les problèmes les plus importants. Sebastian Vettel a semblé être rattrapé par une rafale de vent là-bas et a été envoyé en vrille qui a vu l’arrière de sa voiture entrer en contact avec les barrières. Il a pu relancer son Aston Martin et rentrer au stand sans perturber la séance.

Carlos Sainz Jnr a eu un incident presque identique plus tard dans la séance, bien qu’il ait pu éviter les barrières et boitât sa Ferrari vers les stands avec seulement des pneus crevés à montrer pour son spin. Le vent était changeant et fort pendant la séance, soufflant directement dans le virage deux à certains endroits.

Daniel Ricciardo était plus rapide que Lando Norris, avec AlphaTauri regardant grossièrement le rythme des voitures McLaren et Alpine. Ferrari, quant à lui, semblait avoir reculé dans le peloton de son rythme impressionnant à Monaco et à Bakou.

Roy Nissany, qui a repris la voiture Williams de George Russell pour la séance, était le plus lent de tous les pilotes.

Résultat des premiers essais du Grand Prix de France 2021

Première pratique des lacunes visuelles

Valtteri Bottas – 1’33.448

+0.335 Lewis Hamilton – 1’33.783

+0.432 Max Verstappen – 1’33.880

+0.745 Sergio Pérez – 1’34.193

+0.881 Esteban Ocon – 1’34.329

+1.196 Daniel Ricciardo – 1’34.644

+1.245 Fernando Alonso – 1’34.693

+1.251 Pierre Gasly – 1’34.699

+1.259 Lando Norris – 1’34.707

+1,399 Yuki Tsunoda – 1’34,847

+1.502 Charles Leclerc – 1’34.950

+1.668 Antonio Giovinazzi – 1’35.116

+1.687 Kimi Räikkönen – 1’35.135

+1.827 Lance Balade – 1’35.275

+1.841 Sebastian Vettel – 1’35.289

+1.894 Carlos Sainz Jnr – 1’35.342

+2.164 Nicolas Latifi – 1’35.612

+3.203 Nikita Mazepin – 1’36.651

+3.881 Mick Schumacher – 1’37.329

+4.433 Roy Nissany – 1’37.881

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

