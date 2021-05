Bottas n’a ‘aucune idée’ pourquoi il n’a pas pu égaler ses rivaux sur des pneus moyens · .

Un Valtteri Bottas déçu a de nouveau été intrigué par la performance de ses pneus alors qu’il tombait de la pole position pour terminer troisième du Grand Prix du Portugal.

Le pilote Mercedes a déclaré que son manque de rythme lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne il y a deux semaines était entièrement dû à des difficultés à faire fonctionner ses pneus.

Dans la course d’aujourd’hui, il s’est senti incapable d’égaler le rythme de son coéquipier Lewis Hamilton ou de Max Verstappen de Red Bull sur le caoutchouc moyen sur lequel tous les trois ont commencé.

«Lorsque vous partez de la pole position, vous n’avez qu’un seul objectif pour la course et c’est de gagner la course et cela ne s’est pas produit aujourd’hui», a déclaré Bottas. «Je suis donc déçu.

«Je ne sais pas vraiment dans le premier relais pourquoi je n’avais pas tout à fait le rythme.»

Bottas gardait la tête en début de course et devançait ses rivaux suite à un redémarrage de Safety Car. Mais il est rapidement tombé sous la pression de Verstappen et Hamilton.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«J’ai tout ressenti en termes de départ de course, de redémarrage, tout allait bien de mon côté. Mais j’ai pu voir assez rapidement dans la course qu’avec les médiums, je n’avais tout simplement pas le rythme comme Lewis et Max. Et je ne sais pas pourquoi. Je n’ai pas d’explication.

Son rythme s’améliore dans la seconde moitié de la course après être passé aux pneus durs. Mais il a perdu plus de temps avec un problème technique sur sa voiture qui a fait passer son moteur en mode sécurité à un moment donné.

«C’était mieux sur le pneu dur. À un moment donné, j’ai attrapé Max, puis j’ai eu un problème avec un capteur, j’ai commencé à perdre de la puissance et soudain j’ai perdu environ cinq secondes contre Max et c’est tout.

Il a été dépassé par Verstappen immédiatement après avoir quitté les stands sur des pneus durs, ce qui, selon lui, a mis du temps à se réchauffer.

«Dans le premier tour, c’était plutôt mauvais. Mais nous savions que l’échauffement avec le pneu dur allait être délicat.

«Après, une fois que j’ai eu de la chaleur dans les pneus, ce n’était pas mal et mieux qu’avec le médium. Mais il y a beaucoup de choses à regarder, à analyser et à apprendre dans les deux prochains jours avant de commencer à se concentrer pour la prochaine course.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix du Portugal 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Portugal 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: