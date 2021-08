« Bottas n’est pas si bon en course, mais un coéquipier idéal »

in

Avec seulement neuf victoires lors de son passage chez Mercedes, Karun Chandhok dit que Valtteri Bottas n’est pas si bon en course, mais Paul di Resta pense que cela fait de lui un coéquipier « idéal ».

Ayant décidé de retarder l’annonce du coéquipier de Hamilton en 2022, Mercedes a donné aux experts quelques jours, voire quelques semaines, pour spéculer sur la façon dont les patrons de l’équipe Brackley penchent.

Bottas affronte George Russell pour le siège de la course, avec des avantages et des inconvénients.

À Bottas, Hamilton a un numéro deux éprouvé qui est prêt à sacrifier sa course pour son coéquipier tandis qu’avec Russell, ce serait un jeune prétendant qui, selon beaucoup, constituerait une menace plus importante les dimanches de course.

“Bien que Bottas soit très bon en qualifications, il ne l’est pas en course”, a déclaré l’ancien pilote de F1 Chandhok à Sky Sports.

« Il suffit de regarder cette course de Bahreïn que George a faite à ses côtés, George a cassé le DRS et s’est éloigné de lui.

“J’écoute” il est apolitique “et” c’est bien pour Lewis de l’avoir là-bas “, mais je pense qu’il faut voir la situation dans son ensemble et sur le long terme, et je suis sûr que c’est ce qu’ils regardent. “

Il concède cependant qu’un partenariat Russell/Hamilton a la possibilité de déclencher des “feux d’artifice”, ce qui serait formidable pour la Formule 1 mais potentiellement moins bon pour Mercedes.

“Russell et Lewis ont tous les atouts de Fernando et Lewis chez McLaren en 2007”, a-t-il déclaré à propos de cette année malheureuse où les coéquipiers de Woking ont perdu le titre par un seul point.

“Vous pouvez voir le jeune prétendant affronter le champion du monde établi et quelques feux d’artifice là-bas, qui franchement pour nous tous sur la touche pourraient être assez bons à regarder!”

Paul di Resta, cependant, craint d’annoncer que Russell comme coéquipier de Hamilton en 2022 pourrait coûter à Mercedes les titres de champion de cette année.

Bien qu’il soit d’accord avec Chandhok sur le fait que Bottas n’est pas aussi bon un dimanche qu’il l’est en qualifications, il estime que ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose pour Mercedes.

“Lewis va probablement être le plus titré de tous les temps en Formule 1 depuis un certain temps et Valtteri est un gars qui 25 % du temps peut le surpasser”, a déclaré l’Ecossais.

“Quand il s’agit de courses de roue à roue un dimanche, c’est très différent, mais quand vous regardez comment les gens réussissent dans le sport, vous avez généralement besoin d’avoir quelqu’un au sommet et quelqu’un pour les soutenir. Valtteri joue ce rôle de soutien idéal pour Lewis.

« Red Bull a ouvertement déclaré lors de la re-signature de Sergio Perez qu’ils l’avaient fait pour leur donner la stabilité nécessaire pour se battre pour ce championnat. Si Valtteri se fait dire qu’il n’est pas dans cette voiture la saison prochaine, comment va-t-il aider à se battre pour ce championnat pour Lewis ?

« Quel serait le problème de laisser George à Williams pour une autre année ? »