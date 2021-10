Bottas n’était pas au courant d’une éventuelle prise de contrôle d’Andretti lors des discussions avec Alfa Romeo · .

Le futur pilote Alfa Romeo Valtteri Bottas n’était au courant d’aucun lien entre l’équipe et Andretti avant de signer pour eux, a-t-il révélé.

Andretti est censé poursuivre un rachat de Sauber, qui dirige l’équipe de F1 d’Alfa Romeo. Des détails sont apparus lors du Grand Prix de Turquie il y a deux semaines. Le passage de Bottas à l’équipe de Mercedes a été annoncé en septembre, mais signalé pour la première fois par . en juillet.

Bottas a déclaré « Je n’étais pas au courant pendant les négociations à ce sujet » lorsqu’on lui a posé des questions sur le mouvement potentiel d’Andretti pour acquérir l’équipe. «Pour être honnête, je ne connais pas beaucoup de détails, s’il y a réellement une grande chance que cela se produise ou non.

«Je suis sûr que les personnes qui prendront la décision sauront ce qui sera le mieux pour l’équipe à long terme. Je n’ai pas grand-chose à dire sur qui possède l’équipe et avec combien de pourcentage, c’est comme ça que ça se passe, c’est le côté commercial de la Formule 1.

« Mais tant que l’équipe a toujours les bonnes personnes, des personnes clés, qui, je pense, peuvent faire un excellent travail, c’est la chose principale pour moi. »

Bottas a déclaré qu’il accueillerait favorablement l’arrivée de l’équipe dirigée par le champion d’IndyCar et ancien pilote de F1 Michael Andretti. « Pourquoi pas? » il a dit.

« Évidemment, en tant que pilote pour l’équipe à l’avenir, ce serait bien avant cela d’en savoir un peu plus sur les plans pour l’avenir. Mais pourquoi pas? »

Bottas remplacera Kimi Raikkonen, qui prendra sa retraite de la F1 à la fin de l’année. L’avenir d’Antonio Giovinazzi au sein de l’équipe est incertain et il n’est pas non plus au courant d’un éventuel changement de propriétaire.

« C’est sûr que c’est un grand nom, c’est un grand nom, mais je n’en sais pas plus que cela », a-t-il déclaré. « Nous verrons ce qui se passera mais ce n’est pas entre mes mains. »

