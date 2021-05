Bottas: Nous devons nous concentrer sur le départ de la course

Valtteri Bottas avait un plan lors des qualifications pour le Grand Prix du Portugal 2021 et cela a fonctionné un régal, car le pilote Mercedes a bouleversé le cahier de formulaire pour prendre la pole pour la course de demain, mais dit que le départ dimanche sera crucial.

Alors qu’il se retirait après avoir revendiqué la première place sur la grille, Bottas et son ingénieur ont partagé une remarque «je vous l’avais dit» suggérant que son côté du garage avait concocté un plan pour dépasser Lewis Hamilton.

La marge était d’un minuscule 0,007 de seconde entre la paire avec le champion du monde admettant par hasard qu’il avait donné son meilleur coup mais le jour où le A-Game de son coéquipier était trop bon.

Bottas a déclaré à propos de son après-midi: «C’est une bonne sensation d’être en pole. On dirait que ça fait un moment. Cela a été un point faible pour moi dans les deux premières courses. L’équipe a travaillé dur tout le week-end et nous avons une bonne position pour demain.

«C’était mieux avec les médiums. Comme l’année dernière, nous avons mis les médiums à la fin des qualifications et nous avons essayé à nouveau mais je pense que peut-être que le vent s’est levé lors de la dernière manche et que je n’ai pas pu tout à fait avoir la température en eux, donc je suis content que nous soyons toujours eu un bon résultat.

«Commencer avec le pneu moyen demain, c’est bien, et cela ouvre des opportunités que nous pouvons parcourir aussi longtemps que nous le voulons dans le premier relais. Nous devons nous concentrer sur le départ de la course et partir de là. »

En effet, le départ de la course sera difficile, avec deux Red Bull en colère derrière les deux Mercedes et une longue traînée vers le virage 1 ne manquera pas de mettre Bottas sous pression immédiate, tout comme Hamilton bien sûr.

Bottas a ajouté plus tard dans le rapport de qualification Mercedes: «Nous avons travaillé dur pour comprendre les problèmes que je rencontrais en qualifications, nous avons corrigé les choses et voici le résultat – c’est plus comme ça que ça devrait être, donc

“Je suis heureux. Dans les deux premières courses, je savais que la vitesse était au rendez-vous, mais mon principal problème était l’échauffement des pneus. Nous nous sommes beaucoup concentrés là-dessus, nous avons appris quelques leçons et j’ai toujours su que notre travail acharné porterait ses fruits. La clé était de rester calme, d’exécuter le plan et de se concentrer sur les petits détails, en particulier sur les tours de piste.

«Nous avons été plus forts que prévu, ce qui est une bonne surprise mais ce n’est que la qualification, je pense déjà à demain. Nous savons que les Red Bulls ont une voiture de course solide et nous nous attendons à une bataille épique », a prédit Bottas, qui tentera sa dixième victoire en Grand Prix dimanche au Portugal.

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, a ajouté: «Félicitations à Valtteri pour sa 17e pole position en carrière; il a semblé solide tout le week-end dans des conditions difficiles, c’est donc un résultat très bien mérité.

«C’est également un bon résultat pour l’équipe de commencer avec les deux voitures au premier rang – la 75e rangée avant de l’ère moderne pour Mercedes F1.