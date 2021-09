Bottas : Oui, j’en prendrais un pour l’équipe

Bien qu’il ait été lâché par Mercedes au profit de George Russell, Valtteri Bottas se dirige vers le Grand Prix de Russie 2021 cette semaine, une course où il a historiquement brillé, toujours prêt à jouer son rôle d’ailier pour l’équipe.

La course de cette semaine à Sotchi est la deuxième depuis que Bottas a annoncé le départ de Mercedes pour Alfa Romeo.

Malgré la nouvelle, le Finlandais a réalisé l’une de ses meilleures performances à Monza en se qualifiant en pole pour la course de sprint, puis en la remportant, avant de mettre sa voiture sur le podium à la 3e place après être parti du fond de la grille en raison d’un problème lié au groupe motopropulseur. pénalités. Il est peut-être sur le point d’obtenir un bon résultat ici aussi, car Sotchi a été un terrain de chasse heureux (il a gagné ici deux fois) pour le 9 fois vainqueur du Grand Prix.

Avec la décision prise de le lâcher, il ne serait pas étrange que « l’ailier sensationnel », comme l’appelait autrefois Toto Wolff, décide soudainement de renoncer à ce rôle.

S’exprimant sur le sujet pour F1.com, Bottas veut rester un joueur d’équipe : « Nous avons discuté de beaucoup de choses en interne, y compris différents scénarios. Chaque course est différente.

« Il pourrait y avoir des moments où nous devions jouer en équipe, et j’ai besoin d’en prendre un pour l’équipe », a-t-il déclaré. «Et dans cette situation, quelle est la situation, oui, je le ferais parce que nous sommes ici en tant qu’équipe et devons nous assurer de remporter les deux titres.

« Non seulement le championnat des constructeurs mais aussi celui des pilotes. Pour le moment, Lewis a plus de chances pour cela – c’est la situation », a déclaré Bottas. Hamilton est à cinq points de Max Verstappen dans la course au titre.

Il va sans dire qu’avec les deux prétendants au titre, Verstappen et le coéquipier de Bottas, Hamilton, se faisant plus de fibres de carbone brisées que de points récemment, la situation du championnat est pour le moins volatile, ce que Bottas a fait écho : « En Formule 1, vous sait jamais comment se déroule la saison, il y a encore pas mal de courses. Alors ne dites jamais jamais.

“La seule chose que je continuerai à faire est de faire de mon mieux, d’essayer de gagner des courses, d’essayer d’être aussi constant que possible pour marquer les points”, a-t-il expliqué.

Mais serait-il autorisé à y aller si l’occasion se présentait ?

« Et si j’y suis autorisé ? Je ne sais pas vraiment. Vous devez demander à Toto. Mais c’est sûr, c’est toujours un écart raisonnable dans les points. était la réponse de Bottas, qui montre clairement quelle équipe Mercedes est vraiment. “Au moins plus tôt dans la saison, j’avais l’impression que je n’étais plus vraiment autorisé à disputer, mais on ne sait jamais, nous allons course par course.”

Mais finalement, le coureur en lui se réveille : « Pour moi personnellement en venant ici sur cette piste, la seule pensée dans mon esprit est de gagner. C’est tout ce qui compte pour moi – et c’est mon approche ce week-end.

Bottas a rejoint Mercedes en 2017 en remplacement du champion du monde 2016 Nico Rosberg qui reste le seul pilote à battre Hamilton depuis le début de l’ère turbo-hybride en 2014.

Bottas prendra le départ de sa 94e course sous les couleurs de Mercedes cette semaine en Russie. Il est quatrième au classement des pilotes avec 141 points, 85,5 de moins que le leader du championnat Verstappen.

Avec 208 points encore sur la table, se retrouvera-t-il soudainement en lice si Max et Lewis continuaient à s’effacer ? Ce scénario est irréaliste, mais en F1, tout peut arriver.