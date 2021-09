Bottas partira dernier de la course après avoir changé le groupe motopropulseur

09/10/2021 à 21:08 CEST

.

finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) partira premier ce samedi au classement sprint, mais partira du fond de grille lors de la course du dimanche, puisqu’il a remplacé le groupe motopropulseur de sa voiture, ce qui entraîne une pénalité.

Un de chaux et un autre de sable, comme la semaine est pour le Finlandais. Après avoir annoncé son départ de Mercedes, après cinq ans, à la fin de cette saison, en arrivant chez Alfa Romeo, actuellement la deuxième pire voiture de la grille en raison de sa position dans le tableau des constructeurs, il est le plus rapide d’un classement qui n’accorde pas la « pole » pour la course.

Une minute, 19 secondes et 555 millièmes pour boucler le tour de l’Autodromo Nacional de Monza, le temple de la vitesse, 96 millièmes plus vite que son partenaire. Joie contenue, car même si la course de sprint de samedi termine première et obtient les trois points, il sera relégué en dernière position dimanche, lorsque les points seront régulièrement distribués.

Bottas et l’équipe Mercedes ont décidé de pénaliser à Monza, comme confirmé par Formula One sur son site internet, car, s’il n’y a pas de contretemps, ne pas avoir à le faire pour le reste de la saison et avoir confiance que les longues lignes droites et le rythme affiché par le Finlandais lui permettront de grimper des positions.