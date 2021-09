Bottas “pas trop inquiet” de la forme actuelle d’Alfa Romeo · .

in

Au sommaire : Valtteri Bottas est impatient de terminer sa carrière chez Mercedes avec plus de victoires et n’est pas concerné par la forme de sa future équipe.

En bref

Les résultats des courses individuelles restent “la grande motivation” de Bottas.

“Je sais qu’ils n’ont pas vraiment développé la voiture de cette année et ils n’ont pas vraiment progressé cette année”, a déclaré l’actuel pilote Mercedes. «Mais je connais les efforts qu’ils font pour l’avenir, donc je ne suis pas trop inquiet, ça ne va pas s’améliorer soudainement cette saison, pour eux. C’est un fait.

“Mais l’année prochaine, ce sont des voitures différentes et tout. J’ai donc évidemment plus d’espoir que ce que sont les résultats maintenant.

Avec seulement sept courses à disputer aux côtés de Lewis Hamilton chez Mercedes avant de quitter l’équipe, Bottas est déterminé à ajouter à son palmarès de neuf victoires en carrière.

“Je veux gagner”, a-t-il déclaré. « Je veux gagner et je veux aussi vraiment que nous obtenions le cinquième titre des constructeurs et évidemment, si ce n’est pas moi qui gagne le championnat, je veux que ce soit Lewis. Pour moi, les résultats des courses individuelles. C’est toujours la grande motivation pour moi.

Mercedes explique la perte de places de Hamilton au départ

Hamilton a préféré se jeter sur le directeur technique de NorrisMercedes, Mike Elliott, a déclaré que la perte de places de Hamilton au début du Grand Prix de Russie était due au fait qu’il jouait prudemment avec son rival pour le titre Max Verstappen commençant en dehors des points. De la quatrième place sur la grille, Hamilton s’est retiré d’une course sur le vainqueur de la pole Lando Norris sur le chemin du virage deux, tombant à la septième place.

“Nous pensons que Norris était également en train de se déclasser, donc en fait, la vitesse de fermeture de Lewis était très élevée, en partie à cause du remorquage qu’il avait et en partie parce que Norris était en train de déclasser”, a déclaré Elliott.

« En conséquence, Lewis a dû prendre une décision : essaie-t-il de se battre pour cette ligne intérieure ou freine-t-il et s’assure-t-il qu’il n’est pas impliqué dans un incident au premier virage ? Vous devez garder à l’esprit dans l’esprit de Lewis que son principal protagoniste du championnat est juste à l’arrière de la grille.

Bond Muir « ambivalent » après une saison en lock-out

La série W est revenue après l’annulation de la saison 2020, Catherine Bond Muir, PDG de la série W, a déclaré à . que bien que le championnat soit heureux de reprendre la course, avec une forte concurrence, elle se sentait « vraiment ambivalente » au cours d’une saison dans les règles restrictives du paddock de soutien.

Depuis que la W Series court aux côtés de la F1, elle est soumise aux mêmes règles que la Formule 2 et 3, aucun invité n’est autorisé dans le paddock de support. Bien que les VIP, les médias et les autres participants soient revenus dans les zones de la piste de F1, ils ne sont pas autorisés pour la série junior.

Bond Muir a déclaré: «Je me sens vraiment ambivalent à propos de la saison 2021. C’est fantastique que nous courions à nouveau, c’est fantastique que nous entrions dans nos deux dernières courses avec deux pilotes à égalité de points.

« Cela crée de l’enthousiasme et de l’intérêt. Cela montre que c’est très, très compétitif, que nous n’avons pas qu’un seul vainqueur en fuite.

«Évidemment, travaillant dans un environnement Covid, nous n’y étions pas habitués l’année dernière. Mais j’entends de tout le monde en Formule 1 qu’il est encore plus difficile de travailler cette année. C’est vraiment très difficile, de mon point de vue.

« C’est vraiment dommage que nous n’ayons pas été autorisés à avoir des invités à nos courses car évidemment nous ne pouvons pas car nous sommes dans la zone rouge dans un paddock de soutien. Et c’est important de faire entrer ces invités, d’essayer de conclure des accords commerciaux.

« Nous avons encore beaucoup d’intérêt. Mais je pense que lorsque les gens viennent à nos courses, c’est à ce moment-là que les gens tombent vraiment amoureux de la W Series parce qu’ils la voient correctement. Donc, comme je l’ai dit, c’est vraiment un jeu de deux moitiés.

Le Circuit des Amériques lance les NFT

Le Circuit des Amériques a rejoint d’autres parties de la Formule 1 – y compris les équipes et le championnat lui-même – en travaillant avec des jetons non fongibles pour vendre ou mettre aux enchères des images. Deux NFT seront produits, les deux panoramiques à 360 degrés du circuit, l’un depuis la ligne d’arrivée du départ et l’autre depuis la tour d’observation du circuit, qui seront tous deux mis aux enchères en tant que « presse unique », ce qui en fait les seules versions « vraies » des fichiers images.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Bourdais dirigera l’IMSA toute la saison en 2022, l’avenir de l’IndyCar avec AJ Foyt Racing incertain (Indy Star)

“Je ne vois pas vraiment beaucoup d’opportunités (en IndyCar pour 2022). Si ce n’est pas avec Larry, je vais probablement devoir être ailleurs dans une série différente.”

La F1 prête pour le retour de Singapour en 2022 (Speedcafe)

“Il est donc probable que le circuit modifié verra les voitures sortir du virage 14, négocier le coude du virage 15 actuel avant de se diriger directement vers ce qui a été le virage 20. Cela fait un parcours similaire mais légèrement plus court qu’à partir des virages 5-7 le long du boulevard Raffles et ouvre le potentiel d’une autre zone DRS.”

Une “course contre la montre” saoudienne pour boucler la piste de F1 (France 24)

“Le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que les organisateurs étaient en train de ” courir contre la montre ” et de travailler ” 24 heures sur 24 ” dans la ville de Djeddah, sur la mer Rouge. “

Mise à jour des notes des pilotes F1 2021 (EA)

“Charles Leclerc et Carlos Sainz ont tous deux obtenu d’excellents résultats pour Ferrari, le premier marquant deux top cinq consécutifs. Cette forme fantastique a permis à Racecraft et Awareness de Leclerc d’augmenter d’un. Sainz’s Awareness, Racecraft et Pace vont tous deux en hausse d’un aussi, conduisant à une augmentation de la note globale de 87 à 88.”

Une sélection des meilleures lectures de . du mois dernier que vous avez peut-être manquées :

