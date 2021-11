Bottas : Pendant neuf ans, je n’ai pas été capable de penser à long terme

Valtteri Bottas a révélé aux journalistes avant le Grand Prix de Sao Paulo 2021 que la signature d’un accord pluriannuel avec Alfa Romeo était un coup de pouce inattendu pour sa confiance.

Rétrospectivement, Bottas était voué à jouer le numéro deux à partir du moment où il a repris le côté de Nico Rosberg du garage Mercedes, aux côtés de Lewis Hamilton.

Le « parfait ailier », comme le patron de Mercedes Toto Wolff a vanté les Bottas, sera son héritage avec une équipe qu’il a aidé à remporter quatre titres de constructeurs F1 et à soutenir Hamilton en cas de besoin pour les quatre titres qu’il a ajoutés à son CV depuis l’arrivée du Finlandais à Brackley.

S’adressant aux journalistes au sujet de son nouveau contrat, avant le week-end de course à Interlagos, Bottas a admis : « Cela a eu un effet plus important sur moi que je ne le pensais.

« Une fois que tout a été fait et que j’ai su ce que j’allais faire au cours des prochaines années, j’ai juste ressenti un peu plus de liberté, moins de pression d’une certaine manière, presque comme un poids enlevé de mes épaules, ce sentiment.

« C’est quelque chose que je n’ai jamais eu auparavant et je sais que je peux me concentrer sur quelque chose avec l’équipe, avec les gens autour de moi pour quelques années à venir, pas seulement sur une année. Normalement, c’est genre six mois que je dois passer à me battre pour mon siège.

Bottas : Chaque année, il y avait une discussion sur qui sera dans les sièges

« Le simple fait de pouvoir avoir ce genre de confiance d’une équipe qui sait que je vais faire de mon mieux pendant quelques années, ça fait du bien. Je peux vraiment me concentrer sur mon travail et penser à ce que je vais faire l’année prochaine », a expliqué Bottas.

Le joueur de 32 ans a gagné dix fois pour Mercedes, mais a avoué que l’accord d’année en année qu’il avait avec l’équipe était éprouvant. Chaque fin d’année, il parlait aux heures de grande écoute de la Silly Season, beaucoup prédisant à cette époque l’année dernière qu’il serait remplacé par Russell. Ils avaient tort, il a survécu une autre année.

Bottas a poursuivi: « Chacun est un individu, comment il gère la pression et quel type de pression et la durée de la pression, mais pour moi, cinq ans dans cette situation similaire ne pouvant jamais penser plus de six mois, pour moi, n’a pas t fonctionner.

«C’était définitivement plus facile au début, même s’il y avait toujours des discussions presque chaque année, comme qui sera aux places, ce qui était une distraction. N’oubliez pas que c’était plus ou moins la même chose pour moi avec Williams, il y avait toujours des options dans le contrat, des choses d’un an.

« Maintenant, cela fait pratiquement neuf ans, vous savez, ne pas être capable de penser à long terme et à ce qui était à long terme », a ajouté Bottas, qui s’alignera pour son 175e Grand Prix, avec seulement la course de ce week-end au Brésil et trois autres en tant que conducteur Mercedes. (Reportage complémentaire d’Agnès Carlier)