‘Bottas peu lent utilisé comme pion par Mercedes’

Se plaignant que sa stratégie était «trop défensive» à Bahreïn, Jenson Button estime que le plus gros problème auquel Valtteri Bottas a été confronté était son propre rythme, qui était un peu «décalé».

Bottas est rentré à la maison à une troisième place solitaire lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison dimanche soir, marquant 16 points alors qu’il en ajoutait un de plus pour le meilleur tour de la course.

Le Finlandais, cependant, n’était pas satisfait de sa course.

Bottas avait espéré un milieu plus long, qui aurait pu le rapprocher de Lewis Hamilton et Max Verstappen dans les derniers tours du Grand Prix.

Mercedes, bien qu’il lui ait dit qu’il resterait plus longtemps, ne l’a opposé que deux tours après son coéquipier.

« De mon côté, la stratégie était trop défensive au lieu d’attaquer, ce dont j’ai été assez surpris », a déclaré Bottas.

«Nous allons tout revoir, mais je pense que nous avons été plus passifs qu’agressifs avec la stratégie au final. Je voulais rester plus longtemps au milieu du relais avec des pneus plus frais, mais cela n’aurait pas fait beaucoup de différence à la fin.

Mais alors que Button admet que Bottas a été utilisé comme «pion» dimanche soir, il dit que le Finlandais s’est préparé pour cela étant donné son manque de rythme par rapport à Hamilton.

« Je pense que son rythme par rapport à Lewis était un peu décalé », a déclaré Button à Sky Sports F1.

«Cela fait toujours mal quand vous voyez votre coéquipier s’éloigner.

«Et il a également été utilisé comme un petit pion pendant la course pour que Max suive son avance lors des arrêts aux stands.

«C’est un peu délicat [for him] parce que vous savez qu’il va être sur le pied arrière en ce qui concerne les arrêts aux stands.

«Mais aussi le rythme n’était pas tout à fait là.

«Cela n’a pas été une course facile pour lui et je ne pense pas que cela le remplisse de confiance pour la deuxième course.

«C’était la première fois qu’il avait l’air mécontent de la façon dont les choses se sont déroulées pour l’équipe.»

L’ancien pilote devenu commentateur de Sky Sports Paul di Resta estime qu’en s’exprimant sur le fait qu’il pense que sa course a été compromise par la stratégie de Mercedes, Bottas a mis «la pression» sur l’équipe pour lui donner une meilleure main.

«Bottas a été très vocal à ce sujet», a-t-il déclaré. «Cela va mettre la pression sur l’équipe.»

Bottas a déclaré plus tôt cette année qu’il prévoyait d’être plus égoïste et exigeant sur ce dont il avait besoin pour gagner des Grands Prix.

