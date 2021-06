Bottas plus heureux en voiture mais ne sait pas si l’échange de châssis avec Hamilton est responsable · .

TRIVIUM leader Matt Heafy a parlé au New York Times du succès retentissant de sa chaîne Twitch, qui compte 220 000 abonnés. Mat, qui diffuse tout, des jeux vidéo, des cours de guitare à TRIVIUM et des reprises de chansons acoustiques, alors qu’il n’est pas sur la route et attend le prochain TRIVIUM cycle de […] More