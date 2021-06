Bottas pour Russell ? L’échange éventuel de Mercedes et Williams

17/06/2021

Le à 14:09 CEST

2021 n’est pas une année facile pour Valtteri Bottas. Après six courses, il n’est que sixième au classement général du Championnat du monde et leurs résultats discrets ont permis à Red Bull de dépasser Mercedes à la barre de la Coupe du monde des constructeurs de 26 points. Pour tout cela, le siège du numéro ’77’ est en danger et dans le paddock il y a même des spéculations avec un échange anticipé de Bottas de George Russell dans Williams avant la fin de la saison. Les négociations du Finlandais et de son patron chez Mercedes Toto wolff peut débuter ce week-end, coïncidant avec le Grand Prix de France au Paul Ricard, bien que Valtteri il ne s’attend pas à fermer son avenir avant l’été.

Pour lui, le plus important en ce moment est d’affronter les trois Grands Prix consécutifs qui arrivent ces semaines-là avec concentration. « Nous n’avons encore parlé de rien, car le championnat est très exigeant et il est important que tout soit calme pour que vous n’ayez qu’à vous concentrer sur la performance. Évidemment, le temps viendra de négocier, mais le temps passe vite, et avec la course. triple devant nous, il n’y aura pas de temps, j’imagine que dans un mois ou deux, nous commencerons à parler. Je sais par ma propre expérience que la meilleure chose pour tout le monde est de résoudre les choses le plus tôt possible. J’aime toujours la Formule 1. J’aime vraiment courir devant et je l’apprécie toujours comme je l’ai fait lors de ma première année chez Mercedes. Je suis persuadé que j’ai encore plusieurs bonnes années. Je sens que chaque saison je suis meilleur et que je m’améliore dans certains domaines. Je suis loin d’être le plus vieux de la grille, donc en théorie j’ai encore le temps, même si on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Je vais de week-end en week-end et nous verrons ce qui se passe », a-t-il déclaré. Bottas dans des déclarations pour le site officiel de la Formule 1.

A son arrivée au Paul Ricard, le Finlandais a démenti que Mercedes lui ait communiqué puisqu’il ne l’a pas comme plusieurs médias ces jours-ci : “Avec Toto on se parle souvent, c’est normal pour nous. Mais je ne peux pas confirmer que, à au moins personne ne me l’a dit. Alors oui, ce n’est pas vrai, c’est de la spéculation, et je suis sûr qu’il y a toutes sortes de spéculations qui ne sont basées sur aucun fait. Les gens essaient d’inventer des histoires, juste à cause des clics. “.

Williams, à l’affût

“La décision finale devrait être prise après la deuxième course en Autriche, pour donner à Bottas suffisamment de temps pour rechercher une nouvelle équipe”, ont expliqué les commentateurs de la chaîne allemande RTL après avoir parlé avec Toto Wolff.

Concernant les rumeurs, ils soulignent que la signature de Russel pour Mercedes, il pourrait être produit au milieu de la saison 202, chez Williams, ils assurent qu’ils s’engagent à terminer l’année avec leur pilote actuel.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

« Tu devras demander ça à Toto. Nous supposons que George sera avec nous jusqu’à la fin de la saison et il aimerait ça aussi. Tout le reste est de la spéculation & rdquor;, souligne Jost capito, chef de l’équipe Williams, qui ne se referme pourtant pas en bande pour négocier. « Je pense que c’est trop tôt. Nous devrons attendre et voir comment les choses évoluent cette année. Nous avons un contrat avec George qui est valide. Mais tout peut être réparé si nécessaire. J’ai une bonne relation avec Toto, il peut m’appeler quand il veut & rdquor;, concède-t-il.