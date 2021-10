Bottas règne sur Austin mais révèle les problèmes de fiabilité de Mercedes

22/10/2021 à 19:41 CEST

Mercedes a des problèmes de fiabilité pour la première fois, après sept ans de suprématie à l’ère hybride. Après les pénalités sur la grille qui Valtteri Bottas subi en Italie et en Russie, le Finlandais sera également lésé aux États-Unis. L’équipe de Brackley a annoncé que changé le moteur à combustion interne de la voiture de Bottas, qui encourra une pénalité de cinq points sur la grille ce week-end à Austin.

Sur les trois composantes autorisées par an, Bottas a déjà doublé son compte un week-end où les moteurs Mercedes de George Russell et Sebastian Vettel ils ont également échoué et les deux auront une pénalité sur la grille. Bottas accumule déjà six moteurs à combustion interne cette saison, avec cinq turbos, cinq MGU-H, quatre MGU-K, trois batteries et six centralisateurs électroniques, en plus de six des huit échappements autorisés.

Le Finlandais a toutefois mené la première séance d’essais libres du GP des États-Unis avec un temps de 1.34.874, devant son coéquipier Lewis Hamilton à seulement 45 millièmes et le leader du Championnat du monde, Max verstappen, à un monde (3e à 0,932). Les Mercedes, qui ont dominé à Austin lors de leur dernière visite (2019, avant la pandémie), avec une victoire de Bottas devant de Hamilton et pour le moment, ils prennent presque une seconde à leur rival Verstappen (Red Bull), bien que dans le cas d’un premier lot de tests, nous devons penser qu’ils sont importants pour nous.

Carlos Sainz (Ferrari) a commencé dans le ‘top cinq’, 1,6 sur Bottas, tandis que Fernando Alonso (Alpine) a connu des débuts chargés après avoir subi une panne sur son Alpine dès sa sortie en piste. Heureusement, tout s’est joué dans un petit incident technique et l’Asturien a pu reprendre la séance, qui s’est terminée en 15e position, à plus de 2 secondes.

MISE À JOUR: @ValtteriBottas a remporté son sixième moteur à combustion interne de la saison et subira une pénalité de cinq places sur la grille pour l’#USGP. pic.twitter.com/GRQEibEFep – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 22 octobre 2021