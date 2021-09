Bottas rejoindra Alfa Romeo en 2022 après la sortie de Mercedes · .

Alfa Romeo a confirmé que Valtteri Bottas conduira pour eux l’année prochaine dans le cadre d’un nouveau contrat pluriannuel après son départ de Mercedes.

Bottas a conduit pour Mercedes au cours des cinq dernières saisons. Sa place dans l’équipe aux côtés de Lewis Hamilton devrait être occupée par le pilote Williams George Russell.

“Un nouveau chapitre de ma carrière de pilote s’ouvre”, a déclaré Bottas, dont le lien avec Alfa Romeo a été révélé pour la première fois par .. « Je suis ravi de rejoindre Alfa Romeo Racing Orlen pour 2022 et au-delà pour ce qui sera un nouveau défi avec un constructeur emblématique. »

Il prendra la place laissée vacante par Kimi Raikkonen, dont la retraite a été annoncée avant le Grand Prix des Pays-Bas. Depuis que Raikkonen a rejoint Alfa Romeo en 2019, l’équipe a terminé huitième du championnat des constructeurs à deux reprises et occupe actuellement la neuvième place. Cependant, Bottas voit une opportunité de les aider à gravir les échelons.

“Le potentiel de l’installation à Hinwil est clair et je savoure l’opportunité d’aider l’équipe à monter sur la grille, en particulier avec le nouveau règlement en 2022 qui donne à l’équipe une chance de faire un bond en avant”, a-t-il déclaré. « Je suis reconnaissant de la confiance que l’équipe m’a accordée et j’ai hâte de lui rendre sa confiance : j’ai plus faim que jamais de courir pour les résultats et, le moment venu, pour les victoires.

Bottas a fait ses débuts en Formule 1 avec Williams en 2013. Il a remporté le championnat GP3, maintenant connu sous le nom de Formule 3, avec ART deux ans plus tôt. L’équipe ART était dirigée par l’actuel directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Je connais bien Fred et j’ai hâte de connaître le reste de l’équipe avec laquelle je vais travailler, en établissant des relations aussi solides que celles que j’ai chez Mercedes”, a déclaré Bottas.

Bottas a remporté le titre GP3 avec Vasseur il y a 10 ans« Je suis fier de ce que j’ai accompli à Brackley et je suis pleinement concentré sur la fin du travail alors que nous nous battons pour un autre championnat du monde, mais j’attends aussi avec impatience les nouveaux défis qui m’attendent l’année prochaine », a-t-il ajouté.

Vasseur a décrit Bottas comme “un solide joueur d’équipe avec de l’expérience à l’extrémité de la grille”.

« Valtteri a fait partie intégrante d’une équipe qui a réécrit les livres d’histoire et il a quatre titres mondiaux constructeurs à son actif », a poursuivi Vasseur. « Il est le bon pilote pour aider Alfa Romeo Racing Orlen à faire un pas en avant vers l’avant de la grille.

“Notre relation remonte à loin, à l’époque où nous avons travaillé ensemble dans des campagnes réussies en F3 et GP3, et son talent et ses compétences ont été évidents depuis, ne faisant qu’augmenter avec le temps.”

La signature d’un contrat à long terme avec Bottas “donne à Valtteri et à l’équipe la stabilité dont nous avons besoin pour construire notre projet à un moment crucial pour la Formule 1”, a ajouté Vasseur. « Nous sommes ravis de ce que l’avenir nous réserve. »

Voir la liste actuelle des pilotes et équipes de F1 2022

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison de F1 2022Parcourir tous les articles de la saison 2022 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :