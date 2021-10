Bottas remplit sa mission en Mercedes et gagne en Turquie

10/10/2021

Le à 16:16 CEST

Valtteri Bottas a remporté sa première victoire de la saison dans le Grand Prix de Turquie et a parfaitement rempli la mission de Mercedes de sauvegarder les intérêts de Lewis Hamilton à la Coupe du monde. finlandais a contenu Max Verstappen, qui a été deuxième bien qu’il quitte Istanbul en tant que nouveau leader, désormais avec six points d’avance sur son rival britannique, qui a terminé 5e.

Pluie et intrigue

La course a commencé sous un fine couche de pluie et avec un plus d’incertitude. Les équipes ont monté les pneus intermédiaire, avec la conviction que la situation en piste s’améliorerait progressivement pour passer aux gommes sèches.

Bottas, qui ne poursuivra pas chez Mercedes la saison prochaine et entamera une nouvelle étape chez Alfa Romeo, a rendu un dernier service à l’équipe de la star et a conservé la pole qu’il avait héritée hier de Hamilton, pour arrêter Max Verstappen dès le premier tour, en attendant que le septuple champion d’Angleterre, 11e sur la grille pour cause de suspension après changement de moteur, accède aux premières places. Le Finlandais n’a rien eu à sacrifier. Il est sorti pour une victoire qui lui convenait comme à Mercedes et surtout, pour éviter ‘Mad’ Max portera un nouveau coup dur au championnat.La déception d’Alonso et le retour de SainzFernando Alonso la chance s’est encore retournée contre lui. L’Asturien, qui est parti cinquième sur la grille, son meilleur classement en sept ans, a tenté de dépasser gazeux au départ mais le Français, qui a roulé presque parallèlement à Sergio Perez, n’a pu éviter le touché et a envoyé l’Alpine à Ferdinand au bas de la grille (17º). La manœuvre a coûté Gasly 5 & rdquor; peine, le même châtiment que le sien a reçu peu de temps après Alonso pour avoir causé la collision de Mick Schumacher quand il a gêné l’Allemand dans la queue du peloton. L’Asturien, 16e au final, n’a certainement pas eu la course dont il rêvait.

Hamilton a gardé un pouls vibrant avec Tsunoda pour la 8ème position et a fini par surprendre les Japonais avec un extérieur incroyable, pour, d’ici, commencer sa montée particulière, dépassant successivement Balade, Norris et Gasly plus facilement pour atteindre le « top cinq ».

Le coureur qui a le plus progressé en course est Carlos Sainz. Le Madrilène est parti avant-dernier (19e) et avec le nouveau moteur Ferrari, dont il a profité pour grimper de dix positions en seulement 20 tours et a fini par en remporter onze au total, pour se classer huitième à l’arrivée.

La piste n’a pas séché. Personne ne voulait entrer mais c’était pour rouler en slicks, mais les conditions ne le permettaient pas. Bottas a rassuré son équipe : « On peut continuer comme ça, les pneus tiennent & rdquor ;. Le Finlandais a même augmenté le rythme, en prenant ses distances Verstappen au-dessus de 5 secondes, tandis que Hamilton soumis une pression brutale à ‘Tchèque ‘Pérez, quatrième à plus de 10 secondes du trio de tête que Leclerc a fermé. La mêlée avec le Mexicain, sans rien à perdre, a été spectaculaire et a poussé un Hamilton qu’il a parfois oublié que la Coupe du monde se jouait.

La colère d’Hamilton

Vettel Il a expérimenté à son arrêt avec le Pirelli du milieu et son résultat catastrophique, avec une piste encore très humide, a marqué la voie à tous les indécis pour reprendre le pilotage intermédiaire jusqu’à la fin. Leclerc a retardé son arrêt et est revenu à la traîne Hamilton, le seul qui a hésité à changer et est resté sur le podium virtuel à côté de Bottas et Verstappen avec dix tours à faire.

À ce stade, le mur de Mercedes a décidé de ne pas s’exposer à un zéro d’anglais et lui a ordonné de s’arrêter. Hamilton est revenu en piste sans avoir eu le temps d’inverser le grain de ses pneus neufs et n’a pu empêcher Pérez et Leclerc de terminer en tête. « Laissez-moi tranquille », a-t-il lâché à la radio lorsqu’il a été prévenu que Gasly menaçait sa cinquième place, qu’il a finalement conservée. Petite récompense à laquelle Lewis attendait mais sans aucun doute un bon résultat pour les intérêts du septuple champion et de son équipe. La victoire de Bottas, devant les deux Red Bull de Verstappen et Pérez, laisse le Néerlandais en tête, même si l’écart avec Hamilton n’est que de six points avec six grands prix d’avance. La Coupe du monde la plus excitante de ces dernières années ne lâche rien.

GP de Turquie. Carrière:

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1 : 31’04″103

2. Max Verstappen (Red Bull) à 14″584

3. Sergio Pérez (Red Bull) à 3 « 471

4. Charles Leclerc (Ferrari) à 37″814

5. Lewis Hamilton (Mercedes) à 41″812

6. Pierre Gasly (AlphaTauri) à 44″292

7. Lando Norris (McLaren) à 47″ 213

8. Carlos Sainz (Ferrari) à 51 « 526

9. Lance Stroll (Aston Martin) à 82″018

10. Esteban Ocon (Alpin) à 1 tour

11. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1 tour

12. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1 tour

13. Daniel Ricciardo (McLaren) à 1 tour

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à 1 tour

15. George Russell (Williams) 1 tour

16. Fernando Alonso (Alpin) à 1 tour

17. Nicholas Latifi (Williams) à 1 tour

18. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1 tour

19. Mick Schumacher (Haas) à 2 tours

20. Nikita Mazepin (Haas) à 2 tours

Voici comment se déroule la Coupe du monde (16 sur 22)

1. Max Verstappen (PB) 262,5 points

2. Lewis Hamilton (GBR) 256,5

3. Valtteri Bottas (FIN) 177

4. Lando Norris (GBR) 145

5. Sergio Pérez (MEX) 135

6. Carlos Sainz (ESP) 116,5

7. Charles Leclerc C (MON) 116

8. Daniel Ricciardo (AUS) 95

9. Pierre Gasly (FRA) 74

10. Fernando Alonso (ESP) 58

11. Esteban Ocon (FRA) 46

12. Sébastien Vettel (ALE) 35 ans

13. Lance Promenade (CAN) 26

14. Yuki Tsunoda (JAP) 18

15. George Russell (GBR) 16

16. Nicolas Latifi (CAN) 7

17. Kimi Räikkönen (FIN) 6

18. Antonio Giovinazzi (ITA) 1

19. Mick Schumacher (ALE) 0

20. Robert Kubica (POL) 0

21. Nikita Mazepin (RUS) 0