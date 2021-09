Bottas révèle que Monza PU était « parti », « devait » en prendre un nouveau

Valtteri Bottas a nié avoir pris un nouveau moteur en Russie pour retenir Max Verstappen, affirmant que cela « devait » être fait car son Monza PU était « parti ».

Avec Max Verstappen prenant une pénalité de moteur au Grand Prix de Russie, Red Bull mettant son espoir de titre sur son quatrième moteur Honda de la saison, il y avait des spéculations que Mercedes ferait de même pour Lewis Hamilton.

Au lieu de cela, ils ont surpris le paddock lorsqu’il a été annoncé que oui, un pilote subirait une pénalité moteur dimanche, mais que le pilote était Bottas, pas Hamilton.

Malgré avoir pris un nouveau moteur lors de la course précédente, le Grand Prix d’Italie, Mercedes a choisi de le mettre sur un nouveau système hybride, son cinquième de la saison, à Sotchi.

L’équipe a annoncé qu’elle avait « saisi l’opportunité tactique d’ajouter un autre PU au pool de VB pour le reste de la saison ».

Cela a conduit à la spéculation qu’une partie de la stratégie “tactique” consistait à laisser tomber le Finlandais à l’arrière de la grille dans le but de retarder la récupération de Verstappen.

Bottas dit que ce n’est pas vrai, il avait besoin d’un cinquième moteur car son Monza était « parti ».

“C’était purement parce que nous devions le faire, sinon c’était un trop gros risque de ne pas terminer la course”, a-t-il déclaré selon The Race.

« Nous avons eu pas mal de problèmes et cela devient évidemment un peu un problème.

“Je pense que j’ai celui-ci [in the pool], puis un très ancien.

TOUR 7/53 Un grand coup de Verstappen sur Bottas Le Néerlandais dépasse le Finlandais et atteint le P14 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/tV097xrHRU – Formule 1 (@F1) 26 septembre 2021

Il se trouve que Bottas n’a pas été en mesure de retenir le Verstappen en charge, le pilote Red Bull s’est frayé un chemin alors qu’ils couraient dans la ligne droite au sixième tour.

Alors que Verstappen passait de P20 à P2, Bottas est passé de la 17e à la cinquième.

“Il [Verstappen] était juste capable de vraiment traverser le peloton et je ne sais pas, je dois jeter un œil à tout ce que j’aurais pu faire de plus, mais il m’a dépassé assez facilement et il pourrait alors dépasser les voitures devant moi et je n’avais pas chance de », a concédé le Finlandais.

Bottas a également blâmé Mercedes pour son incapacité à monter sur le podium, affirmant que l’équipe lui avait dit de rester trop longtemps en dehors lorsque la pluie est tombée en fin de course.

“J’ai essayé de venir un tour plus tôt [for intermediates], mais l’équipe n’était pas prête, mais au moins j’étais encore l’un des premiers à m’arrêter et cela nous a sauvé la journée au moins pour obtenir quelques points et obtenir plus de points que Red Bull », a-t-il déclaré.

« J’ai dit ‘Je voudrais arrêter, puis-je entrer ?’ à la sortie du virage 15. Ils ont dit « restez en dehors, restez en dehors ».

« Cela aurait pu être un podium [if he had been able to pit]. Mais quand même, cela aurait pu être pire.