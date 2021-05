Bottas s’attend à la même configuration que Hamilton après des différences aérodynamiques au Portugal · .

Valtteri Bottas s’attend à utiliser la même configuration aérodynamique que son coéquipier ce week-end après que le duo a couru sur différentes ailes arrière au Portugal.

À Autodromo do Algarve, où Bottas s’est qualifié en pole position mais a glissé à la troisième place de la course, il a couru un aileron arrière plus raide avec un seul pilier de soutien. Lewis Hamilton, qui a remporté la deuxième place sur la grille, a utilisé un aileron arrière plus mince avec deux jambes de force.

Bottas s’attend à ce qu’une solution unique soit utilisée sur les deux voitures pour la course de ce week-end sur le Circuit de Catalunya.

«Je pense que ce week-end, nous prévoyons d’utiliser la même configuration en termes d’aileron arrière et tout», a-t-il déclaré. «Et je pense que pour cette piste, nous avons une assez bonne compréhension de ce qui devrait être optimal pour les deux. Je pense donc que de ce côté-là, tout va bien.

Le duo a mené le chrono lors de la deuxième séance d’essais d’aujourd’hui, Hamilton devant d’un dixième de seconde.

Mercedes est invaincue en qualifications sur le Circuit de Catalunya depuis 2013. Mais Bottas s’attend à un combat serré pour la pole position de demain.

«Ce soir, c’est la chose habituelle», a-t-il dit, «essayer de peaufiner la configuration du mieux que nous pouvons parce que chaque milliseconde que nous pouvons trouver, nous savons qu’elle va aider dans les quali.

«Cela semble proche», a-t-il ajouté. «La Ferrari était plutôt bonne aujourd’hui. On ne sait jamais.

«Mais je pense que nous devrions continuer à nous concentrer sur nos performances et essayer de tirer le meilleur parti du package et j’espère que nous pourrons être en avance. Nous nous concentrons simplement sur nous-mêmes et surtout pour moi personnellement, nous nous concentrons sur mon travail.

L’aileron arrière de Bottas avait un seul pilier … par rapport à la configuration à deux jambes de force de Hamilton

