Bottas savoure l’opportunité d’un “nouveau départ” chez Alfa Romeo · .

Valtteri Bottas s’attend à un “nouveau départ” chez Alfa Romeo la saison prochaine après son passage de cinq ans aux côtés de Lewis Hamilton chez Mercedes.

Son arrivée dans l’équipe a été annoncée plus tôt cette semaine. Bottas a révélé qu’il avait eu des discussions avec d’autres équipes avant de s’installer sur Alfa Romeo, qu’il a décrit comme un choix « excitant ».

“C’est une grande marque”, a-t-il déclaré. « Ils ont une grande histoire dans le sport automobile. J’ai l’impression que, d’après les informations que je connais, ils peuvent avoir un avenir radieux et j’espère pouvoir les aider.

« C’est quelque chose de nouveau, quelque chose d’excitant pour moi. Et c’est un peu un projet, pas de doute qu’il va y avoir du boulot. Mais je vais donner toute mon expertise que je peux pour essayer de m’améliorer à partir de cette saison, c’est sûr. »

Bottas a terminé derrière Hamilton chaque saison pendant leur temps ensemble chez Mercedes. Bien qu’il ne se sente pas éclipsé par son coéquipier, il a admis qu’Alfa Romeo lui offrait la chance de prendre un nouveau départ.

« Si vous regardez les résultats dans l’ensemble, Lewis a pu me battre chaque année. Donc dans ce sens, oui, j’ai été dans l’ombre. Mais honnêtement, je ne le ressens pas vraiment de cette façon. Nous sommes une équipe et nous sommes maintenant dans le même bateau.

« Malheureusement, je ne me bats plus pour le championnat du monde des pilotes cette année, donc je me bats juste pour les constructeurs et c’est comme ça. Mais ce sera un nouveau départ pour moi et quel que soit mon coéquipier, j’espère que nous pourrons bien travailler ensemble. C’est une nouvelle ère intéressante pour moi.

Alfa Romeo n’a pas encore annoncé qui sera son coéquipier. Bottas a déclaré qu’il laisserait la décision au directeur de l’équipe Frédéric Vasseur, qui a indiqué qu’une annonce est probable dans environ un mois.

“Je ne veux pas avoir ce que je dis”, a-t-il expliqué. « L’équipe est professionnelle, Fred est professionnel. Il sait ce qui sera le mieux pour l’équipe et pour l’avenir. Alors je vais les laisser choisir.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Italie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Italie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :