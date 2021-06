Bottas se voit infliger une pénalité de trois places sur la grille pour une rotation “potentiellement dangereuse” dans la voie des stands · .

in

Valtteri Bottas s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour avoir tourné dans la voie des stands lors de la deuxième séance d’essais d’aujourd’hui au Red Bull Ring.

Les stewards ont estimé que l’incident était “potentiellement dangereux”. Bottas a perdu le contrôle de sa voiture alors qu’il s’éloignait de son stand et s’est arrêté près d’un groupe de mécaniciens McLaren.

Après la séance, Bottas a déclaré que l’équipe avait essayé quelque chose de différent lorsqu’il a quitté le stand. Les commissaires ont noté que Mercedes avait essayé d’améliorer la vitesse de leur départ des stands en utilisant la deuxième vitesse au lieu de la première.

“Lorsque [Bottas] s’est éloigné de sa position d’arrêt au stand désignée, il a perdu le contrôle de la voiture lorsqu’il a viré dans la voie rapide. Il a surviré, fait un tête-à-queue et s’est immobilisé en traversant la voie rapide près des stands McLaren.

« Au cours de l’audience [Bottas] ont déclaré que dans le passé, ils avaient perdu du temps lors du départ des stands. Alors ils ont essayé quelque chose de nouveau, qui était de partir en deuxième vitesse. En conséquence, le patinage des roues était beaucoup plus élevé et le résultat inattendu. Par conséquent, il n’a pas réussi à contrôler correctement la voiture dans la voie rapide. Cela doit être considéré comme une conduite potentiellement dangereuse, d’autant plus que du personnel se trouvait dans la voie des stands. »

Bottas a également écopé de deux points de pénalité sur sa superlicence, qui sont son premier de la période de 12 mois en cours.

