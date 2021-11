Bottas : Si j’ai besoin d’aider Lewis de manière judicieuse, je le ferai aussi

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, affirme que Valtteri Bottas sait qu’il est important pour Lewis Hamilton de remporter la couronne des pilotes de Formule 1 cette année.

L’aveu de l’Autrichien est intervenu dans une interview avec RTL, lorsqu’il a été interrogé sur la dynamique de l’équipe, étant donné que Bottas en est à ses cinq dernières courses pour l’équipe avant de partir pour Alfa Romeo l’année prochaine.

« Il faut toujours être conscient que Valtteri conduit pour lui-même, il s’agit aussi de sa carrière », a-t-il déclaré. «Mais c’est un joueur d’équipe. Il était totalement dominant en Turquie, de loin le meilleur homme sur la piste », a poursuivi le patron de l’équipe, et a insisté sur le fait que le résultat du Finlandais à Austin aurait été bien meilleur s’il n’avait pas reçu la pénalité moteur.

« Cela aurait été tout à fait possible à partir de la seule vitesse. »

Le patron de Mercedes a déploré le fait qu’ils aient dû faire face à deux Red Bull à Austin alors que Bottas était AWOL : « Perez était toujours à notre fenêtre. Nous savions que nous pouvions terminer troisième dans le pire des cas et c’est pourquoi nous devions tenir compte de la stratégie.

Et à la perspective que Bottas devienne un voyou et fasse ses propres courses, le pilote de 49 ans a admis que c’était possible : « La pensée joue certainement un rôle, mais Valtteri sait très bien qu’il s’agit d’un championnat du monde de pilotes qui est extrêmement important pour Lewis.

Et malgré la probabilité que le futur pilote Alfa Romeo soit tenté d’acheter de l’argenterie alors qu’il le peut encore dans une voiture leader sur le terrain, et en essayant de gagner une course, Wolff a déclaré que Bottas pourrait vouloir prendre en compte.

« Mais bien sûr, vous ne voulez pas être responsable du fait que votre coéquipier perd le championnat des pilotes en même temps », était son subtil avertissement au Finlandais.

Cependant, il semble que Bottas soit toujours heureux de jouer son rôle de « Wingman » jusqu’à sa dernière minute en tant que pilote Mercedes, sur la base de sa déclaration au Motorsport Magazin.

« En réalité, je ne suis pas dans la lutte pour le titre et je suis un joueur d’équipe », a-t-il admis. « S’il y a une chance d’aider Lewis de manière judicieuse en tant que coéquipier dans sa bataille pour le titre, je le ferai aussi.

« C’est mon état d’esprit. Ce n’est pas différent d’il y a quelques courses.

Alors que le joueur de 32 ans semblait mieux performer récemment, il a révélé: « Savoir ce que je ferai à l’avenir aide bien sûr. »

« Je peux profiter du moment. Et quand vous faites cela, vous conduisez mieux.

Il a ensuite fixé son objectif personnel pour cette saison : « Le cinquième titre co-constructeurs est important pour moi.

« Ce serait une grande réussite. J’espère obtenir autant de points que nécessaire pour cela », espère Bottas.

Bottas est actuellement troisième, 35 points devant Sergio Perez, quatrième au classement des pilotes, alors que son équipe mène Red Bull de 23 points au classement des constructeurs.

Cependant, son objectif ultime serait d’aider son coéquipier septuple champion du monde, Lewis Hamilton, à remporter un huitième titre record, alors qu’il se bat avec Max Verstappen de Red Bull pour la suprématie de la F1 en 2021.

(Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)