Bottas surprend avec une pole au Mexique

11/07/2021

Le à 00:43 CET

Valtteri Bottas (Mercedes) a réalisé la « pole position » du Grand Prix du Mexique et ouvrira la grille de la course ce dimanche (20h00) à l’Autodromo de los Hermanos Rodríguez escorté par son coéquipier Lewis Hamilton. Un véritable coup de force pour Mercedes face au leader du Championnat du Monde, Max verstappen et son partenaire Sergio Perez, idole locale, qui devra se contenter de la deuxième ligne après une qualification au dénouement inattendu pour Red Bull.

Le Néerlandais, avec 12 points d’avance au championnat sur Hamilton, espère que le test mexicain sera un tournant pour lui et son équipe dans la lutte intense pour le titre, avec cinq prix majeurs à remporter. Tous les indicateurs les désignent comme les grands favoris sur la piste mexicaine, avec des courbes lentes qui favorisent son aérodynamisme. Mais ni Hamilton Mercedes n’abandonne jamais non plus. Et aujourd’hui, ils l’ont de nouveau fait comprendre. Bien que le pôle ait été pour Bottas, le Britannique est le grand vainqueur moral du chapitre de ce samedi.

Mercedes, contre la montre

Le « battement » de Red Bull lors des troisièmes séances d’essais libres, commandés par Sergio Pérez et Max Verstappen, a forcé un changement de configuration de dernière minute dans la boîte de Hamilton et Bottas, avec un surcroît de travail pour ses mécaniciens avant les qualifications pour tenter de réduire les 6,5 dixièmes d’écart avec ses rivaux.

La bataille pour la pole a commencé par une violente Crash de Lance Stroll, Sans conséquence pour le pilote canadien Aston Martin, même s’il a provoqué un drapeau rouge sur la piste et retardé la séance de plusieurs minutes pour réparer la barrière de protection.

Le premier trimestre a repris avec Leclerc à l’avant (1’17 « 991), suivi de Vettel et Sainz, qui a subi une perte de puissance momentanée mais a su rester aux premières loges. Verstappen s’est « réveillé » pour être le premier à passer sous les 1,17 pour la première fois de tout le week-end (1.16.788), une déclaration d’intention du Néerlandais. Bottas a répondu avec un grand retour et a placé seulement 1 dixième, tandis que Hamilton c’était encore presque une demi-seconde.

Fernando Alonso, avec de mauvais sentiments depuis vendredi au Mexique, n’a pas pu passer la première projection, comme l’a Latifi (Guillaume), Mick Schumacher et Nikita labyrinthe (Haas), en plus de la robustesse Flâner.

Pluie de pénalités

Dans tous les cas, Alonso ce dimanche il bénéficiera des sanctions multiples et partira 12ème. Jusqu’à quatre pilotes qui recevront une pénalité pour changement de moteur et partiront du fond de la grille au Mexique : Esteban Ocon (Alpine) a été le dernier à rejoindre une liste qui figurait déjà Balade de Lance (Aston Martin), Yuki tsunoda (Alpha Tauri) et Lando Norris (McLaren). En outre Georges Russel il perdra cinq places après avoir installé une nouvelle boîte de vitesses sur sa Williams.

Théâtre du « bien »

Verstappen il a répété le scénario lors du deuxième tour de qualification, avec un meilleur tour à sa première tentative (1.16.482). Et cette fois oui Hamilton Il s’en est approché très près, à 17 millièmes. Dans les dernières minutes, l’Anglais s’est hissé en tête des feuilles de temps, avec Max à seulement 9 millièmes, anticipant un autre combat final vibrant pour la pole. Sainz est entré dans le top dix malgré le fait qu’un accident de voiture Giovinazzi Il a gâché son dernier tour et était sur le point de le sortir de la Q3, dont ils ont été laissés de côté Vettel (Aston Martin), Räikkönen et Giovinazzi (Alfa Romeo), Russel (Guillaume) et Ou avec (Alpin).

Le moment de vérité Tout a commencé par une surprise capitale de la part de la Mercedes : Bottas le meilleur tour du week-end (1.15.875) et Hamilton a été classé deuxième, à 0,145, laissant Verstappen hors-jeu, plus de 3 dixièmes, et son partenaire Perez à 4. Du pur « théâtre » que les hommes de Brackley ont fourni sur la piste mexicaine, montrant une apparente faiblesse depuis vendredi. ‘Mad Max, qui a déclaré hier qu' »il y avait place à amélioration » a eu deux minutes pour le prouver, mais n’a pas réussi à réduire son temps, lésé par un incident impliquant Pérez et Tsunoda, et a dû abandonner sa dernière tentative et assumer bluff’ de ses rivaux, ce qui le laisse troisième au départ de ce dimanche. Carlos Sainz Oui, il a su se surpasser dans les derniers instants en piste et a réussi à s’assurer une excellente sixième position sur la grille.