Bottas : Tout le monde essaie toujours de te baiser dans ce sport

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas pense que sa pénalité sur la grille du Grand Prix de Styrie était trop sévère et a suggéré qu’elle avait été alimentée par des équipes rivales se plaignant auprès des officiels.

Le Finlandais, qui s’est qualifié deuxième, part cinquième au Red Bull Ring d’Autriche dimanche après avoir obtenu une baisse de trois places vendredi pour avoir fait tourner sa voiture à travers la voie des stands lors des essais.

McLaren, qui utilise des moteurs Mercedes, a rapidement signalé l’incident au directeur de course Michael Masi via la radio de l’équipe.

“Michael, c’est absolument ridicule”, a déclaré le manager de l’équipe Paul James. « Il aurait pu emmener nos gars là-bas ».

Bottas a déclaré à l’époque qu’il avait essayé “quelque chose de différent” en sortant de la boîte en deuxième vitesse, mais a estimé qu’il s’agissait d’un incident normal : “Mon point de vue personnel est : assez dur. «Je n’aurais jamais imaginé… qu’il y aurait une pénalité.

“Mais bien sûr d’autres équipes, quand elles voient l’opportunité, elles se plaignent que c’est dangereux pour que nous soyons pénalisés. C’est comme ça que ça se passe, tout le monde essaie toujours de te foutre dans ce sport », a déploré Bottas.

La Formule 1 publie des messages radio entre les équipes et Masi pour la première fois cette saison.

“C’est très divertissant à quelle vitesse certains directeurs sportifs sautent sur la chaîne Masi et proposent des scénarios Armageddon”, a déclaré le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, aux journalistes. « C’est bien que ces canaux soient maintenant ouverts pour que nous puissions tous rire. »

Wolff a reconnu qu’une voiture incontrôlable aurait pu blesser quelqu’un et a déclaré qu’il comprenait la pénalité bien qu’il la trouve également sévère : « Je la trouve sévère, en particulier contre quelqu’un comme Valtteri qui ne se trompe jamais. Il a été très honnête et direct dans ses explications.

“Beaucoup d’autres seraient sortis et auraient dit ‘Je ne sais pas ce qui s’est passé; la banderole sur le sol était glissante et vous devez changer votre façon de peindre ». Il est sorti et a dit : « J’ai essayé d’optimiser mon départ et je l’ai perdu.

“Nous devrions avoir un peu plus d’intégrité comme Valtteri autour du paddock”, a ajouté Wolff. (Reportage d’Alan Baldwin)