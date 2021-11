Bottas : Un super tour mais nous avons besoin d’un bon départ

Valtteri Bottas a surpris tout le monde avec un superbe tour pour remporter la pole pour le Grand Prix de Mexico 2021 pour Mercedes, sur une piste qui devait convenir à Red Bull.

Le Finlandais, qui quitte Mercedes à la fin de cette saison pour Alfa Romeo, est en pleine forme depuis cette annonce et samedi à l’Autodromo Hermanos Rodriguez a réalisé l’un de ses meilleurs tours pour remporter la pole position, son 19e en Formule 1.

Bottas a donné un aperçu de ce qu’il avait en main dès la FP1, mais par la suite, Mercedes a semblé perdre les hauteurs mais est revenue en force quand cela importait samedi après-midi, heure locale.

Il a ensuite déclaré : « C’était un tour génial ! Surtout mon tour dans la première manche de Q3. Je n’ai pas réussi à égaler mes secteurs dans le second, mais je pense honnêtement que ce premier run en Q3 a été l’un de mes meilleurs tours. C’est une bonne sensation !

« Ce matin, en fait, la voiture était vraiment bonne : nous manquions un peu de rythme au premier tour, mais je pense qu’avec des températures plus élevées cet après-midi que le matin, c’est ce qui nous est arrivé. Nous avons également essayé d’optimiser tout avec les pneus, les températures et les réglages et c’était un plaisir de conduire !

« En regardant le départ, c’est une longue, longue ligne droite et c’est sûr, les voitures derrière avec le remorquage auront de bonnes opportunités donc nous aurons besoin d’un bon départ et au moins, en tant qu’équipe, c’est bien que nous ayons deux voitures devant et j’espère que nous pourrons essayer de conserver les positions », a ajouté Bottas.

Même son coéquipier Hamilton a été impressionné : « Valtteri a fait un travail incroyable, je suis tellement fier de lui ! Je pense qu’il a si bien piloté ces dernières courses, donc c’est super pour l’équipe – ils ont travaillé dur.

« Nous ne pensions pas avoir le rythme ce week-end, donc bloquer la première ligne est assez spécial et nous donne évidemment une bonne bagarre avec les autres demain. Je ne sais pas où nous avons trouvé la performance par rapport à Red Bull, mais une fois que nous sommes arrivés aux qualifications, nous avions un bon rythme.

« Je suis aussi choqué que tout le monde mais nous le prendrons quand même ! ajouta Hamilton.

Un lock-out au premier rang est exactement ce que tout patron d’équipe voudrait en qualifications, Toto Wolff – qui n’est pas un inconnu pour eux – était néanmoins ravi :

« Verrouiller la première ligne ici au Mexique est un bon point de départ pour la course de demain, et cela montre également le travail acharné qui a été consacré à l’adaptation de notre voiture et de notre groupe motopropulseur aux défis de la course en altitude.

« C’était très agréable de voir comment Valtteri pilote en ce moment – ​​il était incroyable en Turquie, et il travaille si bien avec l’équipe », a ajouté Wolff.

Pendant ce temps, Bottas a fait sa part en veillant à ce que Mercedes mène le championnat des constructeurs de F1 de 23 points sur Red Bull, après 17 manches, et Bottas sera certainement un facteur si des commandes d’équipe étaient nécessaires afin que son coéquipier Lewis Hamilton, qui commence deuxième , peut infliger le plus de dégâts aux 12 points d’avance de Max Verstappen dans la course au titre.

Sir Jackie Stewart a remis à Bottas le prix Fangio pour son effort de pole au Mexique aujourd’hui, un trophée représentant un casque de course original utilisé par la légende de la F1 Juan Manuel Fangio au début des années cinquante.

Personne n’a pu toucher Valtteri Bottas en qualifications 💪#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/STQNNRhZvV – Formule 1 (@F1) 6 novembre 2021