Bottas veut continuer en F1 même si ce n’est pas en Mercedes

04/07/21 à 13:41 CEST

Mercedes a réglé hier toutes les rumeurs sur la continuité de Lewis Hamilton en annonçant son renouvellement pour les deux prochaines saisons, jusqu’en 2023. Mais désormais l’équipe qu’il dirige Toto loup , propriétaire de 33% de l’équipe, qu’il partage avec Daimler et Ineos, doit prendre une décision concernant son deuxième pilote. Ils doivent évaluer s’ils prolongent leur accord avec Valtteri Bottas ou s’ils parient sur un autre pilote. Et dans ce cas, celui qui a le plus d’options est George Russell, un Mercedes junior et actuel pilote Williams. Les hommes de Brackley ont assuré en Autriche qu’ils analyseraient la situation pendant la trêve estivale.

Mais Que pense Bottas de tout cela ?. Hier, après avoir terminé cinquième dans le temps de Spielberg, le Finlandais a décrit comme “évident” que Mercedes a prolongé le contrat avec Hamilton et a également parlé de son avenir, précisant que son intention est de continuer en F1, que ce soit ou non en Mercedes.

“Je viens de réaliser que nous sommes déjà en juillet et que la pause d’août n’est qu’à deux courses après celle-ci. Je suis donc sûr que nous devrons en discuter bientôt, mais pas aujourd’hui, pas demain”, a déclaré Bottas. .

“Évidemment, je veux comprendre l’équipe, quel est le plan, quel pilote ils veulent dans l’autre voiture. Lewis est confirmé, l’autre siège est toujours libre, donc l’équipe doit décider. J’ai besoin d’avoir cette discussion. Mais je J’ai aussi l’impression qu’il me reste encore de nombreuses années, j’aime la course, j’aime la course, j’aime la F1, donc je ne suis certainement pas fait pour aller vers un autre style de course dans le sport automobile pour les années à venir. Si c’était le cas que je ne pouvais pas continuer avec Mercedes, bien sûr, j’examinerais d’autres options. Mais ce n’est pas quelque chose auquel vous devez penser en ce moment & rdquor ;.