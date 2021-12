Bottas: Vidé pour Lewis, je pense qu’il méritait le titre

Le pilote Mercedes au départ, Valtteri Bottas, pense que Lewis Hamilton méritait d’être couronné champion du monde de Formule 1 et a été vidé de son coéquipier par Max Verstappen de Red Bull.

Hamilton s’est vu refuser un record de huitième couronne de pilotes de F1, ce qui aurait été le cinquième d’affilée, après avoir été battu par Verstappen dans un dernier tour éprouvant pour les nerfs du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui mettait fin à la saison. Le Néerlandais revendique son premier titre dans l’élite.

Verstappen a déclaré aux journalistes qu’il avait reçu un texte de félicitations du directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, disant qu’il « méritait de le gagner », mais Alfa Romeo lié Bottas, ressent différemment.

« Cela fait mal que Lewis n’ait pas obtenu le titre des pilotes », j’ai l’impression d’avoir perdu le championnat parce qu’il l’a perdu », a déclaré Bottas entre guillemets sur le site Web de F1. « Je me sens vraiment vidé pour lui parce que j’ai l’impression qu’il le méritait. »

Mercedes, qui a eu la « consolation » de remporter le championnat des constructeurs de F1 pour une huitième saison consécutive, a échoué à deux reprises avec des appels à la suite d’une fin très controversée de la campagne 2021 à Abu Dhabi.

Bottas : Il est maintenant temps pour quelque chose de nouveau

Le déploiement de la voiture de sécurité après un accident tardif a anéanti l’avance pratique que Hamilton s’était construite au cours de la course et Verstappen avait l’avantage pour une fusillade dans le dernier tour sur des pneus Soft Pirelli frais avec Hamilton sur des Hards beaucoup plus anciens.

Bottas se souvient : « Lewis a fait une excellente course et puis les choses changent comme ça. Mais tu sais, c’est juste du sport, c’est comme ça. Parfois ça va contre, parfois ça va pour toi.

Le Finlandais, qui a succédé à Nico Rosberg chez Mercedes avant la saison 2017, a terminé deuxième au classement des pilotes derrière son coéquipier Hamilton en 2019 et 2020 et savoure maintenant une nouvelle aventure.

En se tournant vers 2022, il a déclaré : « Maintenant, il est temps pour quelque chose de nouveau. Je suis vraiment, vraiment fier et reconnaissant de ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons fait de grandes choses.

« Ce n’était peut-être pas la meilleure course pour la terminer, mais il faut avoir une vue d’ensemble. Nous avons gagné cinq constructeurs ». Avec Lewis, nous avons été le duo de coéquipiers le plus réussi de l’histoire de la Formule 1, donc c’est un peu triste de partir, mais bien sûr, j’attends avec impatience l’avenir », a ajouté Bottas.

« Ce n’est pas la dernière vidéo. » ?? Il quitte peut-être l’équipe, mais @ValtteriBottas fera toujours partie de cette famille. ❤️#KiitosValtteri, pour tout. pic.twitter.com/K4HLDL8DhC – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 11 décembre 2021