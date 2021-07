Bottas vise Alfa Romeo

22/07/2021 à 13h45 CEST

La Formule 1 n’a pas encore entamé sa trêve estivale, qui débutera après le Grand Prix de Hongrie (1er août), mais le marché des pilotes pour 2022 bat son plein et deux des roues les plus convoitées du paddock, chez Mercedes et Red Bull, ils n’ont toujours pas de propriétaire. Sergio Perez semble avoir sa rénovation avec ceux de Milton Keynes tout à fait sur la bonne voie, tandis que Valtteri Bottas elle continuera à peine à Brackley.

Toto Wolff a assuré à Silverstone que les négociations avec le Finlandais débuteraient la semaine prochaine au Hungaroring et maintenant la presse allemande a révélé que le représentant de Bottas a déjà eu les premières conversations avec Frédéric Vasseur sur la possibilité de conduire pour Alfa Romeo en remplacement Kimi raikkonen, qui à 41 ans pourrait définitivement quitter la compétition l’année prochaine.

La possibilité de troquer Bottas de George Russell entre Mercedes et Williams retentit après l’accord du pilote britannique, formé dans la carrière Mercedes, pour relever le Finlandais et devenir le prochain coéquipier de Lewis Hamilton. Le septuple champion a refusé de commenter cette possibilité et a pris la défense de Bottas, qu’il a décrit comme “le meilleur coéquipier que j’aie jamais eu en F1”. Mais même pas les mots de Hamilton, rénové jusqu’en 2023, les choses ont changé et tout indique Valtteri il ne continuera pas avec les “flèches d’argent”.

Le portail web allemand Motorsport Total souligne que la saison prochaine Vasseur il ne sera pas obligé d’avoir un jeune pilote Ferrari chez Alfa Romeo et étudie des options pour remplacer l’un de ses pilotes voire les deux, comme Antonio Giovinazzi sa continuité n’est pas non plus assurée.

L’équipe de représentation de Bottas étudier toutes les pistes. La priorité est de rester chez Mercedes, alors sa priorité serait Alfa Romeo plus solide et dans une moindre mesure, un volant chez Williams. Il y a même ceux qui recommandent de frapper à la porte de Red Bull, car Sergio Perez il a besoin d’une bonne seconde moitié de saison pour garder son siège.

Oui Bottas Il fait enfin une halte chez Alfa Romeo, il pourrait avoir les rookies F2, Callum Ilott ou Robert Shwartzman comme compagnons. Le premier est un testeur Scuderia Ferrari et une réserve Alfa Romeo. Schwartzman 3ème vitesse en F2.