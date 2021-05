Bottega Veneta ouvre un magasin à Williamsburg, Brooklyn – WWD

Tout d’abord est venu Whole Foods. Puis vint Bottega Veneta.

La marque italienne de luxe ouvrira un pop-up store samedi dans le quartier branché de Williamsburg, à Brooklyn. Pourquoi demandes-tu? Il est entendu que Bottega considérait le quartier comme un marché inexploité pour le luxe et a également vu un appétit croissant pour ses créations dans la région. On pense également que le directeur de la création Daniel Lee a été attiré par l’histoire plus récente des mouvements artistiques et de contre-culture de Williamsburg.

Situé au 33 Grand Street entre les avenues Kent et Wythe, le magasin de 1600 pieds carrés mettra l’accent sur les accessoires et une petite offre de pièces clés de prêt-à-porter – proposant un assortiment de sacs à main, de chaussures et de petite maroquinerie pour femmes. ainsi qu’une sélection de chaussures, sacs et accessoires pour hommes.

Il n’y aura pas de produit en édition limitée ou d’activations faites pour le magasin – qui restera ouvert jusqu’à la fin septembre et est hébergé dans une ancienne banque. Le bâtiment, qui date de 1889, a été utilisé comme studio de peinture, salle d’enregistrement et salon de coiffure tout au long de son histoire. Bottega a gardé la façade de la structure et la voûte de banque intacts tout en construisant l’espace.

Le pop-up représente le premier concept de magasin de Lee à New York. Le produit phare de l’Upper East Side de Bottega a été conçu par le prédécesseur de Lee, Tomas Maier, et a ouvert peu de temps avant son départ en 2018.

Mais alors que Bottega pourrait juste tomber à Williamsburg pour l’été, sa présence pourrait représenter quelque chose de beaucoup plus grand pour un quartier qui s’est transformé au cours des deux dernières décennies d’un ancien bastion pour les communautés noires, latines et juives à un havre souterrain, et maintenant à un terrain de jeu pour les banquiers alternatifs et les sculptures KAWS.

Bottega est la première marque de luxe de son acabit à s’installer à Williamsburg – et pourrait être le point de basculement de la plus grande scène de vente au détail de la région. Actuellement, les meilleurs originaux de Williamsburg «Shop Small» comme Catbird et About Glamour se trouvent à côté de grands magasins comme RRL, Credo Beauty et Muji – créant une sorte de centre commercial en plein air rappelant le mélange des débuts de SoHo. Mais les grands groupes de luxe n’ont pas participé à cette conversation – jusqu’à présent.

En 2016, Whole Foods a atterri à Williamsburg – suscitant des mèmes et une combinaison d’excitation et d’appréhension généralisées. L’arrivée du marché à Williamsburg était une reconnaissance du paysage changeant de la région – une prolifération sans fin de tours de condominiums de luxe dont les résidents bourgeois avaient besoin d’un marché qui répondait à leurs normes particulières.

Ce fut un tournant pour un quartier qui se targuait auparavant d’un réseau de petites entreprises. En 2010, Duane Reade a été rapidement accueilli par une recrudescence de boycotts locaux lorsqu’elle est devenue la première pharmacie d’entreprise ouverte 24h / 24 de Williamsburg sur Bedford Avenue.

Mais selon les normes d’aujourd’hui, cela semble être une époque plus naïve. Au moment où Whole Foods est arrivé sur les lieux, il a été accueilli par un amusement sombre mais curieux de la part des résidents de longue date. Il y avait des files d’attente dans le bloc (et c’était dans les jours pré-COVID-19) pour assister aux expositions sculpturales du magasin faites à partir de boîtes de seltzer La Croix, le champagne hipster non officiel de la fin des années 2010. Les installations ont initié un engouement pour les selfies et en ode, le marché a même fait des desserts en forme de La Croix.

Reste à savoir si le pop-up de Bottega rencontrera la même adoration. Mais il n’est pas improbable qu’il y ait des ouvertures similaires à suivre alors que Williamsburg poursuit sa trajectoire de transformation.