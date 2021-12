Botto, l’intelligence artificielle qui défie le monde de l’art : il a gagné un million de dollars en vendant ses premières toiles sur NFT | La technologie

Botto est une intelligence artificielle qui peint des images. Et c’est déjà une artiste à succès : elle a gagné son premier million de dollars en vendant ses six premiers tableaux au format NFT.

Il y a des choses que les êtres humains considèrent intrinsèquement nôtres. Et jusqu’à récemment, nous pensions que c’était ce qui nous distinguait des machines : l’art, l’imagination, la capacité d’écrire un roman ou de peindre un tableau.

Mais l’intelligence artificielle a tout changé. Il peut déjà faire toutes ces choses que nous considérions exclusivement humaines. Jeter nous étonne, nous choque… et nous fait un peu peur, pourquoi ne pas le dire.

Botto est une intelligence artificielle qui peint des images. Un artiste dont la muse est un algorithme en constante évolution. Voici une galerie avec certaines de ses oeuvres :

Il est indéniable que ses œuvres transmettent quelque chose, et peut susciter des sentiments similaires aux peintures peintes par des humains.

Il a déjà vendu ses six premiers tableaux, au format NFT (fichiers numériques certifiés uniques par la blockchain de crypto-monnaie), et a gagné 1,3 million de dollars. Son tableau le plus recherché, Scene Precede, s’est vendu pour 430 000 $.

Puisque Botto n’a pas besoin d’argent, ses auteurs l’ont gardé. Mais pas pour eux : ils prévoient de l’investir dans le développement et l’amélioration de cette IA d’artiste.

Ongle artiste en intelligence artificielle Il a quelques avantages par rapport à celui de chair et de sang.

Vous pouvez peindre 24 heures sur 24 et vous ne vous fatiguez pas. Botto peint 300 tableaux par jour.

Il apprend aussi constamment, alors peut peindre dans différents styles d’art: aquarelle, pinceau, crayons, pixels… Aucune technique ne résiste.

Comme l’explique New Atlas, Botto utilise différents types de logiciels ou de modules d’intelligence artificielle pour chaque tâche.

Avec VQGAN, vous utilisez une base de données de millions d’images pour former votre style artistique, et générer des images à partir de mots.

AGRAFE est un logiciel qui vérifie si les résultats de VQGAN sont proches de l’idée initiale, en effectuant des ajustements. Il choisit également les deux mots qui composent le titre du tableau.

Finalement GPT-3 génère une description du tableau, sur un ton poétique.

Comme nous l’avons vu, Botto crée environ 300 images par jour. Un module qui apprend les goûts humains sélectionne 350 images par semaine, que les fans votent. L’enchère la plus votée est au format NFT.

Botto a sa propre crypto-monnaie, BOTTO. Vous devez échanger Ethereum pour qu’il puisse acheter les œuvres, et comme il connaît un tel succès, le prix de la crypto-monnaie augmente.

Nous allons devoir nous habituer à vivre avec des intelligences artificielles qui peignent des images, écrivent des romans et des poèmes, ou mettent des paroles de chansons, au même niveau qu’un humain.

Beaucoup d’entre eux seront un best-seller et une popularité.

Si vous voulez en savoir plus sur Bas, visitez leur site Web.