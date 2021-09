BotW Glitch YouTuber prouve qu’il existe de nouvelles façons de casser le jeu

Capture d’écran : Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le plus grand jeu jamais créé (selon moi, Renata), est piloté par des dizaines de systèmes d’interverrouillage et d’interactions physiques. C’est une merveille moderne d’artisanat et de design. Ce qui signifie également qu’il se brise de manière assez importante lorsque vous poussez ces systèmes de verrouillage à faire des choses qu’ils ne veulent pas faire. Tout cela est présenté de manière incroyable dans la vitrine des pépins publiée hier par BotW YouTuber Kleric, qui se termine par Link “la contrebande de ramassage”, un pépin très récemment découvert qui permet à Link d’attacher des objets comme des oiseaux à sa main. La fusion à la main d’oiseau, comme nous le savons tous, est le sommet de l’évolution humaine, pas encore atteint par nous, petits fous du monde réel.

Au cours des quatre années qui ont suivi sa sortie, Breath of the Wild a été examiné par des milliers de passionnés, de speedrunners et de chasseurs de glitch. C’est l’un des rares jeux auxquels les gens vont consacrer leur vie, y compris ceux qui ne jouent normalement pas à beaucoup de jeux vidéo. Cela pourrait amener à supposer qu’il n’y aurait pas de pierre non retournée. Après tout, le dernier coffre au trésor du jeu, que l’on croyait impossible à atteindre sans piratage ou modding, a été ouvert par Kleric il y a tout juste deux mois fin juin. Malgré tout cela, les gens trouvent toujours de nouvelles façons de casser le jeu.

La vitrine de Kleric s’ouvre sur une poignée de problèmes connus impliquant des octobalons, qui sont de petits gars qui gonflent lorsque vous les collez aux choses. Il couvre la duplication d’armes et l’interruption de l’attachement (découvert par @satougashi020 sur Twitter), qui utilisent tous deux les propriétés physiques des octobalons pour mettre des armes et des objets dans des états étranges. Vous pouvez, par exemple, vous débarrasser de la gaine de votre épée à deux mains, vous obligeant à l’attacher directement dans votre dos comme Guts from Berserk. Ou vous pouvez “faire passer” une flèche dans votre main pendant qu’elle charge, provoquant l’apparition et la disparition d’une boule d’énergie élémentaire autour de Link.

La vitrine passe ensuite à d’autres problèmes de contrebande, qui permettent d’attacher des armes et d’autres objets à Link sans avoir besoin de les équiper. C’est un précurseur de notre objectif final de fusion main-d’oiseau. Pour ce faire, vous interrompez les animations du jeu, ce qui verrouille Link dans un état de jeu spécifique et lie l’objet à sa main. La contrebande d’armes (découvert par LegendOfLinkk) est la plus simple des variantes. Pour ce faire, vous devez équiper et déséquiper un bouclier lors de l’animation de gainage de l’arme. Le bouclier interrompt l’animation du gainage et l’arme reste donc visible malgré le jeu agissant comme si Link avait les mains vides. Vous lancez ensuite une bombe qui attache l’arme à votre main. Des variantes plus complexes de ce problème vous permettent de coller des bombes, des arcs et des boucliers dans votre main. Il est important de noter que le fait d’être dans cet état vous empêche d’utiliser vos runes, ce qui conduit à ce qu’on l’appelle « verrou runique ».

G/O Media peut toucher une commission

Une fois que vous êtes dans le verrouillage des runes, le jeu n’a aucune idée de la façon de gérer certaines animations. Si vous devenez runique verrouillé avec un arc et maintenez le bouton de course enfoncé, le jeu ne saura pas quoi faire puisque Link ne peut pas courir avec un arc équipé, ce qui l’amène à le retenir dans la dernière animation qu’il comprend. Kleric utilise l’animation d’atterrissage comme exemple. Appuyez sur le bouton de course et une direction lorsque vous atterrissez alors que l’arc est verrouillé vous fera geler sur place tout en maintenant la pose d’atterrissage. De plus, maintenir ZL vous permet de glisser dans cet état. Tout cela est nécessaire pour la contrebande de ramassage, où nos rêves de main d’oiseau seront enfin réalisés.

L’autre condition préalable est connue sous le nom de « gantelets dorés », du nom des gantelets dorés qui permettent à Link de ramasser des objets lourds dans les jeux précédents. Le problème des gantelets dorés est, de la même manière, un problème d’interruption d’animation qui permet à Link de transporter n’importe quel objet comme s’il s’agissait d’un objet léger, quelle que soit sa taille. Cela vous oblige à équiper une rune de bombe et une arme ou un arc, faire face généralement au sud (personne ne sait pourquoi cela ne fonctionne que face au sud), dégainer votre arme, puis appuyer sur les boutons de ramassage, de lunette et de rune de bombe en succession très rapide . Cela rend Link incroyablement fort.

Avec tout cela à l’écart, je peux enfin vous expliquer comment attacher un oiseau à votre main. La combinaison de la contrebande d’armes avec le problème des gantelets dorés, avec quelques étapes supplémentaires, vous permet de faire passer des objets de ramassage en contrebande, ce qui leur permet de conserver leurs propriétés physiques pour des interactions incroyablement amusantes. Vous commencez par la contrebande d’armes pour entrer dans l’état verrouillé par les runes. À ce stade, vous vous approchez de l’objet et faites face généralement au sud, puis appuyez sur le ramassage, le sifflet et la rune de bombe en même temps. Cela fera siffler Link tout en tenant l’objet. Le fait de changer d’arme à une main équipée mettra le jeu en pause, auquel cas vous souhaitez reprendre la pause un instant et déséquiper votre bouclier. Cela fera passer l’objet en contrebande. Le problème des gantelets dorés et la contrebande de camionnettes ont été découverts par l’utilisateur de Twitter @SNSKTues.

Les interactions physiques qui en résultent sont incroyables et vous permettent de faire pivoter des objets massifs à une vitesse irréelle simplement en tournant votre personnage, ce qui envoie tout sur son passage voler à travers la carte. Le ramassage en contrebande d’un coucou vous permet de survoler la carte d’une seule main. Si vous faites passer un coucou en contrebande tout en faisant face au nord, pour une raison quelconque, il devient invisible et vous permet de voler apparemment sans aide.

Le fait que ces problèmes soient découverts quatre ans et plusieurs correctifs après la sortie témoigne non seulement de la construction du jeu, mais aussi de sa communauté dévouée.