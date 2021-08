BOTW Ray Tracing Mod rend la version PC plus belle que BOTW 2

Capture d’écran : Nintendo / Rêves numériques

The Legend of Zelda : Breath of the Wild a déjà quatre ans, ce qui signifie qu’il a commencé à montrer son âge sur la Nintendo Switch. Mais émulé sur PC, le jeu continue d’être absolument éblouissant grâce à un flux constant de mises à jour et d’améliorations des fans.

Sérieusement, découvrez la dernière vitrine du moddeur allemand Digital Dreams. Dans celui-ci, Breath of the Wild fonctionne à une résolution de 8K avec un ray tracing « au-delà de toutes les limites » qui rend vraiment les collines vivantes avec le son de Moblings et la dégradation des armes.

La lumière du soleil filtrant à travers la canopée des forêts denses ou scintillant sur les collines au coucher du soleil sont évidemment quelques-uns des moments les plus frappants visuellement de la vidéo, mais même la nuit, les environnements ont beaucoup de profondeur supplémentaire grâce aux incroyables distances de tirage. Et mec que je pourrais passer des heures à barboter dans ces étangs marécageux.

Gif : Nintendo / Rêves numériques

Naturellement, vous avez besoin d’un PC costaud pour déverrouiller cette magie, y compris un Asus TUF RTX 3090, 32 Go de RAM et 2 To de stockage SSD, entre autres, ainsi que les préréglages de ray tracing de Digital Dreams. Les résultats parlent d’eux-mêmes et montrent ce qu’une magnifique seconde vie Breath of the Wild pourrait avoir en tant que jeu PC approprié. Je suis sûr que Breath of the Wild 2, chaque fois qu’il sortira, sera excellent sur le nouveau commutateur OLED, mais probablement pas aussi excellent.

Nous sommes habitués à voir des jeux tiers en monde ouvert massifs comme Skyrim, The Witcher 3 et Red Dead Redemption 2 obtenir ces traitements mod. De plus en plus de jeux de console propriétaires le sont maintenant grâce au portage de choses comme Horizon: Zero Dawn et les nouveaux jeux Gears sur PC. Peut-être qu’un jour les fans n’auront plus besoin d’utiliser un émulateur de console pour faire de même pour les sorties phares de Nintendo.