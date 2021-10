BotW YouTuber combat Lynel, Hynox et Guardian simultanément

Capture d’écran : Nintendo / Neko (YouTube) / Kotaku

Avez-vous déjà voulu voir un jeune minet blond passer une très mauvaise journée ? Alors mon garçon, j’ai le jeu et la vidéo pour vous, car quelqu’un a réussi à faire en sorte que Link combatte un Hynox, Lynel et plusieurs Gardiens, en même temps dans Breath of the Wild. Pour moi, cela ressemble à une journée terriblement stressante étant donné que chacun de ces monstres à lui seul peut être une poignée.

Breath of the Wild YouTuber Neko a publié une vidéo la semaine dernière mettant en évidence leur bataille à trois entre Link, un Hynox, un Lynel et un Guardian. Le combat, malgré des fioritures cinématographiques occasionnelles, est exactement aussi chaotique qu’on pourrait s’y attendre. Les lasers, les flèches, les arbres et les morceaux de machines volants abondent. Parfois, cela ressemble plus à regarder Hyrule Warriors qu’à Breath of the Wild.

Après l’introduction de la vidéo, Neko explique de manière exhaustive comment tout configurer dans votre propre jeu afin que vous puissiez également faire passer un mauvais moment à Link en essayant de combattre trois ennemis mortels à la fois. Cette version particulière du combat se déroule au pied du mont Lanayru, près de la porte est, qui est non seulement un endroit incroyablement joli, mais aussi l’un des rares endroits avec un Lynel et un Hynox à proximité l’un de l’autre.

Avec le Lynel et le Hynox pour la plupart en place depuis le début, le vrai défi consiste à faire entrer un gardien dans la vallée dans laquelle le combat a lieu. Les Gardiens les plus proches se trouvent de l’autre côté d’une montagne voisine, ce qui rend leur combat difficile. Les gardiens suivront Link, mais auront du mal à gravir le côté littéral d’une montagne, ce qui signifie que c’est à vous de les aider.

En attirant l’attention d’un gardien dans les zones humides de Lanayru, vous pouvez amener lentement votre sympathique robot de mort de quartier au pied de la montagne en utilisant une boîte en fer pour attirer son attention, puis vous cacher jusqu’à ce qu’il vous poursuive jusqu’à l’emplacement souhaité. Lorsque vous y arriverez, vous devrez utiliser la rune Stasis pour l’aligner avant d’effectuer ce qu’on appelle Cryo Bounce. Dans Breath of the Wild, pendant le bullet time, l’accélération de l’objet est considérablement augmentée. Si vous utilisez Cryonis pour créer une plate-forme sous le Guardian, puis entrez dans Bullet Time (en sautant et en visant votre arc dans les airs), la force de la plate-forme montante est appliquée plusieurs fois et le Guardian ira voler au sommet de la montagne.

G/O Media peut toucher une commission

Vous suivrez ensuite le Gardien en haut de la montagne, en traînant votre précieuse boîte en fer derrière vous au fur et à mesure. Une fois arrivé au sommet, vous utiliserez à nouveau la boîte en fer pour faire glisser le gardien de l’autre côté de la montagne, juste à côté de Lanayru Road et de la porte ouest. Après être arrivé au sommet de la montagne, vous poussez délicatement le gardien du côté d’une falaise et le forcez à traverser la porte ouest avec votre fidèle boîte en fer. Une fois que vous aurez fait du cerf-volant avec le Guardian de l’autre côté de Lanayru Road et de la porte est, vous vous retrouverez au pied de la montagne avec Lynel et Hynox qui attendent loin l’un de l’autre.

En utilisant le masque de Lynel, vous pouvez vous faufiler devant le lion meurtrier pour vous rendre à l’Hynox, que vous pouvez ensuite aggro et kiter jusqu’à votre sympathique gardien. Avec les trois ennemis en place, vous pouvez vous révéler derrière votre boîte en fer et vous mettre au travail avec ce qui semble être un combat extrêmement difficile.

Les stratégies de déplacement des Gardiens décrites dans la vidéo vous permettront également de faire glisser les Gardiens, en donnant des coups de pied et en criant, partout où vous voulez qu’ils aillent. Gardien sur une montagne ? Sûr. Gardien près d’une plage ? Fonce. Gardien du village Hateno ? Je suppose (mais s’il vous plaît ne faites pas celui-ci car cela stressera probablement tout le monde très mal).