Boubacar Kamara: Manchester United intéressé par la signature du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille – Man United News And Transfer News

Manchester United surveillerait la situation autour du milieu de terrain très apprécié de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara.

Selon David Ornstein de ., United est l’une des quatre meilleures équipes de Premier League à envisager son transfert l’été prochain. Le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient également intéressés par le Français.

Kamara est en dernière année de son contrat à Marseille et veut partir gratuitement à la fin de la saison.

Le joueur de 22 ans est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeunes milieux de terrain d’Europe.

Le Français a rejoint son club local de Marseille à l’âge de 5 ans et a fait ses débuts seniors en Coupe de la Ligue lors de la saison 2016/17.

Il a commencé à jouer au centre arrière avant d’être amené au milieu de terrain par l’ancien patron André Villas-Boas.

Au cours des trois dernières saisons, le joueur de 22 ans s’est imposé comme un titulaire régulier au milieu de terrain défensif.

L’une de ses plus grandes forces est sa conscience du jeu. Pas le plus rapide, Kamara compte sur son positionnement pour intercepter les couloirs de passe et briser le jeu.

C’est un bon passeur de ballon et il préfère jouer des passes simples pour que les choses continuent au milieu de terrain.

Avec United cherchant à renforcer ses options au milieu de terrain, Kamara pourrait représenter une bonne valeur sur le marché des transferts.

Le Français a le potentiel pour être un pilier à Old Trafford pour les années à venir.

Le manager par intérim de United, Ralf Rangnick, préfère les milieux de terrain au profil plus robuste, mais à 22 ans, Kamara pourrait être façonné pour s’adapter à son style.