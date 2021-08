Bouc émissaire aux Lakers après la mauvaise année de l’équipe

Les Lakers semblent avoir trouvé un coupable pour leurs malheurs au cours de la saison 2020/21, au cours de laquelle ils ont perdu au premier tour des éliminatoires contre les Suns. L’équipe californienne a défendu la couronne que, une décennie après le titre précédent, elle avait remportée dans la bulle de Lake Buena Vista, dans le contexte de la pandémie de coronavirus comme axe, mais n’a pas pu se battre de toutes ses forces en raison de la longue liste des blessures qu’il a subies pendant son règne. Dave McMenamin d’ESPN note que le préparateur physique chargé de l’entretien des joueurs est la personne désignée et que son contrat ne sera pas renouvelé.

Nina Hsieh était le chef de ce complot dans les Lakers depuis seulement deux ans et il a été conclu que la chose appropriée est de mettre quelqu’un d’autre en charge. Elle était avec les Lakers depuis une décennie, mais travaillait principalement dans l’équipe de la ligue de développement jusqu’à ce qu’elle soit promue à 2019. Cela n’aurait pas plus de pertinence si cela n’était pas déjà arrivé avec le locataire précédent du poste, Marco Nunez, quelque chose de similaire : cela ne faisait que trois ans, depuis 2016 jusqu’à ce que Hsieh le remplace. Il devient une tendance de viser cette position. Celui qui a travaillé comme entraîneur avant eux, Gary Vitti, a passé plus de 30 ans à ce poste.

Nina Hsieh est honorée d’être devenue la première femme à diriger les services de récupération physique d’une équipe championne dans l’une des quatre ligues majeures des États-Unis. Je l’ai dans la bulle 2020 et après avoir relevé le défi compliqué de mettre au point les joueurs après la pause que la pandémie mondiale a imposée entre mars et juillet et dont le calendrier a dû être resserré l’an dernier et même raccourci dans celui-ci.

Les Lakers sont entrés dans la saison en tant que champions et avec les deux grandes stars, LeBron James et Anthony Davis, récemment renouvelés. Les deux d’entre eux ont été les principales victimes. L’équipe était très loin des premières places de la Conférence Ouest et a dû subir la torture du play-in, un outil nouvellement créé pour rendre la fin de la phase régulière plus attractive, étant la septième classée. Et ce n’était pas un hasard.

Le coronavirus Schröder et Gasol Cela a également pesé sur une partie des chances de progression, notamment en deuxième partie de campagne, mais les blessures elles-mêmes dues à la fatigue, à une mauvaise récupération ou à des coups de match étaient de trop. James Lebron Il a subi la pire blessure de la NBA jusqu’à présent, une entorse à la cheville qui l’a pénalisé jusqu’à la fin ; Anthony Davis, a touché le genou et, surtout, l’aine dans la série contre les Suns. Ils ont atteint la phase décisive de l’année avec deux autres joueurs importants pour remporter la NBA quelques mois auparavant, Kentavious Caldwell-Pope et Alex Caruso, entre les cotons.