Bouche : des temps de gloire, à la souffrance totale

La victoire de Talleres sur Godoy Cruz par 1 – 0 permet à l’équipe de xeneize d’aspirer à se qualifier pour la Coupe. Ils doivent marquer au moins trois points. Avant le ‘T’ il jouera la finale de la Coupe d’Argentine. Si vous gagnez, vous aurez un accès direct au tournoi continental.

Boca Juniors a un objectif d’ici la fin de l’année : se qualifier pour la Copa Libertadores, en plus de remporter la finale de la Coupe d’Argentine mercredi prochain à Santiago del Estero contre Talleres. Et c’est précisément le « T », le rival qu’il doit vaincre lors de cette finale, qui l’a rapproché de la possibilité de se qualifier pour la meilleure compétition de clubs du continent. La victoire de l’équipe cordouane face à Godoy Cruz lui permet de rêver à la qualification puisqu’il lui faudrait ajouter trois points alors qu’il lui reste deux matchs à jouer, puisqu’il est sixième au classement avec 59 points.

Six équipes argentines ont accès à la Copa Libertadores. Le champion de la Ligue professionnelle (Rivière), le champion de la Coupe de la Ligue (Côlon), le champion de la Coupe d’Argentine (Boca ou Ateliers) et les trois mieux placés (Velez est classé) dans le tableau annuel.

Dans ce contexte, le ‘T’ s’est assuré au moins une place au repêchage s’il ne remporte pas la Coupe d’Argentine. Bien que si le Xeneize remporte la Coupe, accédez directement. Boca Juniors traverse une saison irrégulière. Il était loin dans le tableau du champion River Plate et souffrira jusqu’au dernier pour accéder à la qualification pour la Coupe.La campagne a également été marquée par le changement d’entraîneur, Miguel Ángel Russo a été licencié et à sa place l’entraîneur de l’équipe B, Seba Battaglia, a pris le relais, une idole de l’institution puisqu’en tant que footballeur il a été le plus récompensé de l’histoire.

Cependant, ces derniers mois, les différences entre le directeur technique et le vice-président Juan Román Riquelme se sont approfondies. Et le week-end dernier, un épisode d’indiscipline mettant en vedette trois des footballeurs de l’équipe est sorti : Villa Sebastián, Edwin Cardona et Zambrano, qui au moment décisif de la saison Ils ont atteint la concentration dans le précédent du match avec Newells ivre.