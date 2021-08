Boucheron ouvre une boutique Saks Fifth Avenue à Boston, Bal Harbour – WWD

Boucheron et Saks Fifth Avenue voient un avenir dans les babioles à gros prix. En août, la maison de bijoux parisienne a ouvert des boutiques dans les magasins Saks de Boston et de Bal Harbour, en Floride. Un porte-parole de Boucheron a déclaré que le marché de Boston avait été choisi pour sa clientèle très fréquentée et pour tirer parti de la visibilité du bijoutier dans le nord-est, tandis que Bal Harbour, sa première porte d’entrée en Floride, est importante pour les clients nationaux et internationaux de l’entreprise, en particulier d’Amérique latine. Les magasins augmentent l’empreinte nord-américaine de la marque, qui comprend le Vault à Saks et Bergdorf Goodman à New York ; Neiman Marcus à Beverly Hills ; San-Francisco ; Chicago; McLean, en Virginie, et Holt Renfrew dans le quartier Yorkdale de Toronto et à Vancouver.

“Les États-Unis sont devenus une priorité pour la stratégie de vente au détail de la maison, où nous observons une croissance organique et régulière notamment grâce à notre importante activité de haute joaillerie”, a déclaré le porte-parole de Boucheron, ajoutant qu’un magasin appartenant à l’entreprise se profile à l’horizon. “Nous évaluons actuellement de près cette opportunité à New York avec des nouvelles très excitantes à venir sur le sujet bientôt.”

Un rendu du magasin Boucheron à Boston. Photo de courtoisie

Les deux boutiques de Boston et de Bal Harbour reprennent des éléments de la refonte phare de Boucheron sur la place Vendôme qui a été dévoilée en 2019. Les codes classiques de l’architecture parisienne de son hôtel particulier et les intérieurs tels que les cadres moulés en marbre foncé et les cadres en métal noir sont destinés à transporter les acheteurs jusqu’à la mère. bateau. Mesurant 170 pieds carrés, le motif végétal graphique de la boutique de Boston s’inspire de la section Winter Garden inspirée de la nature du produit phare. Faisant partie du récent relooking du rez-de-chaussée de Saks Bal Harbour, la boutique de Boucheron y totalise un peu plus de 200 pieds carrés et rejoint de nouvelles bijouteries en boutique pour Chanel, Repossi et Piaget.

Le porte-parole de Boucheron a déclaré que les marchandises touchaient des collections comme Quatre, Serpent Bohème, Jack de Boucheron, Animaux de Collection et Nature Triomphante, ainsi qu’une sélection de bijoux de qualité et de créations sur commande spéciale. Saks prévoit organiser des événements d’ouverture pour Boucheron à l’automne.