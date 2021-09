Boucle de la mort Aleksis | Comment assassiner Aleksis avec le hachoir à viande

in

Fêtard Aleksis peint Updaam rouge à plus d’un titre, avec son shindig à Dorsey Manor présentant à Colt une opportunité aussi parfaite que vous entrez Boucle de la mort.

Visitez Updaam le soir et vous avez plusieurs options pour aborder l’assassinat d’Aleksis – une furtive, une très peu furtive et un mélange des deux.

L’option bruyante fait simplement irruption par la porte d’entrée et combat tout le monde en vue. Cependant, à ce stade de la journée, si vous avez vaincu d’autres visionnaires, l’augmentation de puissance des éternalistes va les rendre très difficiles.

Voici donc quelques autres façons d’assassiner Aleksis dans Deathloop.

Comment assassiner Aleksis dans Deathloop

Malgré le grand nombre d’éternalistes qui se pressent autour de Dorsey Manor, il n’est en fait pas si difficile de s’infiltrer.

Devant la porte d’entrée gardée par le videur au masque de loup, Shift monte sur les panneaux d’affichage donnant sur les murs du manoir. Grimpez à travers et sur le haut mur du domaine.

Faites attention aux patrouilles des gardes et regardez sur votre gauche pour vous assurer que personne ne vous voit.

Avancez et prenez à droite sur les toits et dirigez-vous de l’autre côté de la cour.

Regardez à gauche et il y a une fenêtre ouverte ici dans laquelle vous pouvez passer.

Immédiatement sur votre droite se trouve la salle de bain personnelle d’Aleksis, où vous pouvez trouver son créateur de musique.

Interagissez avec la note et vous découvrirez qu’Aleksis est obsédé par la danse sur sa propre musique, donc si vous pouvez l’avoir sur la liste de lecture de la fête, il ne pourra pas s’empêcher de se révéler.

Rappelez-vous le code sur la boîte à musique illuminée, puis continuez plus profondément dans les quartiers d’Aleksis. Prenez à droite sur le palier, puis descendez les escaliers d’un étage. Il ne devrait pas y avoir d’éternalistes à craindre.

Traversez le lustre ou traversez les pièces adjacentes jusqu’à la cabine DJ.

Interagissez avec les platines DJ et entrez le code du créateur de musique à l’étage.

Cela conduira Alkesis à expulser le reste des fêtards de la piste de danse, le laissant ouvert à la méthode d’assassinat que vous préférez.

Comment faire passer Aleksis dans le hachoir à viande dans Deathloop

Alternativement, depuis le bureau d’Aleksis à côté de sa salle de bain, vous pouvez ouvrir la fenêtre interne à côté de son bureau et descendre jusqu’à l’échafaudage sur la droite.

Accroupissez-vous pour vous cacher derrière le muret et le rideau et vous devriez voir un bouton rouge.

Cela contrôle la trappe sous le microphone sur scène, où les éternalistes se vantent de leurs mauvaises actions pour le plaisir des autres réunis.

Attendez quelques bonnes minutes et finalement Aleksis montera sur scène et se vanter d’avoir augmenté le prix d’un médicament vital. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton de la trappe pour l’assassiner sans sonner l’alarme.

S’il y a d’autres visionnaires que vous avez manœuvrés dans Updaam pendant la soirée, vous pouvez alors vous aventurer dehors et les assassiner ensuite.

Pour en savoir plus sur la création du look parfait, consultez notre guide Deathloop pour les soluces visionnaires et les solutions de quêtes secondaires.