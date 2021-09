Boucle de la mort Charlie | Comment terminer le détachement de condition, Space Invader

in

Prendre en charge Détachement de Charlie en condition est un moment charnière dans votre temps avec Boucle de la mort. Non seulement vous commencez à démêler certains fils clés du mystère sous-jacent de Blackreef, mais vous obtenez également un accès garanti au plus puissant Slab: Shift.

Comme la capacité Blink dans la série de jeux précédente d’Arkane, Dishonored, Shift permet à Colt de se téléporter presque instantanément à un endroit proche, ouvrant toutes sortes de nouvelles opportunités d’exploration et de combat.

En plus de cela, selon votre approche de Deathloop, l’assaut contre le détachement de condition de Charlie peut être l’une des expériences de combat les plus intenses du jeu – alors préparez-vous.

Les joueurs chanceux ont peut-être déjà attrapé le Shift Slab de Juliana à ce stade, ce qui est très utile si vous souhaitez profiter d’une approche plus mesurée. Cependant, nous passerons en revue les méthodes permettant de gérer Charlie avec et sans Shift.

Comment terminer le détachement de condition sans quart

Si vous n’avez pas encore le Shift Slab, alors vous allez probablement être dans un assez gros combat.

Le jeu de Charlie s’ouvre à Updaam à midi, et si vous n’avez pas déjà une suite d’armes décente dans votre inventaire, vous voudrez peut-être passer d’abord devant The Library pour ouvrir quelques caisses d’objets rares.

Quoi qu’il en soit, le jeu de Charlie se déroule de l’autre côté d’un pont sur le côté gauche d’Updaam.

Allez-y, affrontez les éternalistes en chemin, puis montez les escaliers jusqu’à l’entrée principale.

Sans Shift, vous allez devoir faire face à beaucoup d’ennemis à l’ancienne, mais heureusement, comme avec beaucoup de Deathloop, ils ont tendance à venir en gangs d’environ 5 si vous jouez bien vos cartes.

Immédiatement après la première porte dans la zone extérieure du jeu, vous affronterez environ cinq éternalistes, mais ils peuvent être pris au dépourvu pour un léger avantage.

Sans Shift, peu de passages latéraux sournois vous sont ouverts, il est donc probablement préférable d’entrer dans le jeu par la porte d’entrée en appuyant sur le bouton à côté.

Regardez à droite pour un escalier. Le jeu grouille d’éternalistes, et lors de votre première visite dans cette zone sans Shift, vous devrez vous frayer un chemin jusqu’au sommet à pied.

Vous allez plus que probablement sonner l’alarme en faisant cela, à ce moment-là, une fois que vous aurez atteint le sommet, Charlie se sera retiré dans son bunker sur le toit du bâtiment.

Au dernier étage où vous pouvez voir les planètes suspendues au plafond, il y a une porte latérale qui mène à une pièce remplie de lasers. Désarmez les lasers en tirant sur les mines auxquelles ils sont attachés à une distance de sécurité, puis sortez sur le toit.

Il y a plus de mines laser à désarmer ici, et de l’autre côté se trouve le bunker de Charlie.

La porte d’entrée du bunker est verrouillée, alors montez dessus et grimpez de l’autre côté. Cette porte est ouverte, mais préparez votre Hackamijig pour désactiver les tourelles en attente.

Restez à gauche dans cette zone et vous serez dans la chambre de Charlie. Inspectez les notes et le cadre photo à son chevet, puis mélangez les planches de l’autre côté de la porte pour entrer dans un bureau de stockage où vous pourrez lire plus d’indices sur un terminal informatique.

Maintenant débusqué de son bunker, vous pouvez trouver Charlie se déplaçant dans la zone de jeu principale en criant.

Restez silencieux et gardez votre arme pointée sur un endroit particulier. Finalement, Charlie se déplacera directement dans votre réticule, où vous pourrez le sortir facilement.

Avec le Shift Slab maintenant en main, vous pouvez rejoindre la section de quête Space Invader ci-dessous.

Comment terminer le détachement de condition avec Shift

Vaincre Charlie la première fois si vous avez déjà le Shift Slab – et lors des courses suivantes – est une tâche beaucoup plus simple.

En vous approchant de l’avant du détachement de confinement. Vous pouvez vous déplacer vers le haut dans la fenêtre de droite pour obtenir un meilleur angle sur les éternalistes à l’avant, ou les éviter complètement.

Puis devant la porte d’entrée, sautez et Shift vers le haut sur les rochers rouges sur votre gauche, puis avancez vers l’endroit où vous pouvez voir un éternaliste regardant la mer.

Traitez-les, puis retournez-vous et regardez la falaise. Montez aussi loin que vous le pouvez, puis vous pouvez sauter et vous déplacer jusqu’au bunker vert au-dessus, en sautant efficacement tout le jeu.

Glissez-vous par la porte arrière déverrouillée, puis prenez à gauche dans la chambre de Charlie. Cherchez dans les notes et le cadre photo à son chevet une nouvelle piste, puis brisez les planches de l’autre côté de la porte pour accéder à un bureau de stockage.

Vous trouverez ici plus de notes et un ordinateur à lire avec plus d’informations.

Puisque vous n’avez pas sonné l’alarme en venant de cette façon, Charlie – flanqué de quelques éternalistes – prononcera un discours au dernier étage ou se cachera dans une pièce latérale au dernier étage.

C’est le moment d’aller fort et de le sortir, soit en lançant une grenade dans la pièce latérale, soit en balançant un fusil de chasse.

Quoi qu’il en soit, si vous devez vous retirer de l’action, retournez dans les bureaux de Charlie. Une fois qu’il a été alarmé, Charlie se déplacera constamment dans le jeu à votre recherche.

Lorsque cela se produit, vous pouvez simplement camper à un endroit avec une bonne ligne de vue sur l’un des étages et attendre qu’il cligne des yeux dans votre réticule pour une victoire facile.

Avec de nouvelles ressources en main, vous pouvez ensuite passer à la piste que vous avez trouvée dans la chambre de Charlie.

Comment allumer les moteurs de fusée :

Lors de votre premier conflit avec Charlie, vous obtiendrez probablement une information indiquant que vous pouvez éliminer tout le monde rapidement en déclenchant le moteur de fusée auquel le jeu est connecté.

Cette méthode ne devient réellement réalisable que beaucoup plus tard dans le jeu, lorsque votre attention se tourne vers le Dr Wenjie.

Pour déclencher la fusée, vous entendez insérer des batteries chargées dans toutes les prises du cockpit de la fusée au troisième étage, puis demandez au majordome informatique de Charlie, 2-Bit, d’allumer les moteurs.

Les batteries sont éparpillées dans le jeu, dont deux déjà dans le cockpit. L’un se trouve dans le placard de rangement à proximité que vous traversez lorsque vous vous déplacez sur le côté du bâtiment. Un autre alimente une machine au rez-de-chaussée. Enfin, la dernière batterie se trouve à côté de la porte du Class Pass sous la maison.

Insérez toutes les piles, puis revenez à 2-Bit au troisième étage et il peut déclencher la fusée – faire tout cela sans sonner l’alarme est une tâche difficile.

Comment terminer la quête Space Invader et trouver le bunker dans Deathloop

Suivez l’exemple de la chambre de Charlie à Fristad Rock dans l’après-midi. Sur la base de l’image, vous recherchez l’épave d’un avion écrasé et une porte marquée des chiffres « 09 ».

Tournez à gauche en sortant des tunnels de Colt à Fristad Rock, puis tournez à droite sous le panneau dans la zone minée avec quelques éternalistes errants.

Regardez à droite et sur l’eau gelée, et vous devriez voir l’épave de l’avion.

Continuez à gauche et contournez la falaise, puis regardez à gauche. Cachée ici, vous trouverez la porte 09.

A l’intérieur du bunker, continuez par le couloir puis par la porte à droite. Interagissez avec le livre sur la console et vous obtiendrez une autre piste.

Cette fois, vous devez vous rendre à Karl’s Bay pour récupérer un code qui peut vous aider à entrer dans ce bunker.

Rendez-vous à Karl’s Bay et la Yerhva vers laquelle vous êtes dirigé se trouve juste un peu devant vous si vous sortez des tunnels de Colt à droite.

Entrez le code dans le coffre-fort et vous obtiendrez une nouvelle piste pour poursuivre Fia, ainsi qu’un code intéressant des notes environnantes avec un code pour le laboratoire de Wenjie que vous pourrez utiliser plus tard.

Pour en savoir plus sur la rupture du cycle de Blackreef, consultez notre guide Deathloop pour les soluces visionnaires et les meilleurs objets !