Boucle de la mort Egor | Comment faire taire l’appareil d’Egor et révéler le panneau de contrôle

Le deuxième scientifique de Blackreef, Égor, pourrait avoir un laboratoire plus petit, mais n’est pas moins dangereux que n’importe lequel des autres visionnaires, en particulier à cause de sa dalle d’invisibilité d’Éther.

Juste à cause du moment de la journée où il est rencontré pour la première fois, Egor sera probablement l’un des derniers visionnaires que vous affronterez dans Boucle de la mort, mais sa quête Perdu dans la transmission est l’une des plus intéressantes.

Pour commencer à diriger Egor, visitez le complexe pendant la soirée. Vous le trouverez presque complètement désert, mais très fortement piégé par des mines et d’autres explosifs.

Parcourez prudemment la carte jusqu’au coin supérieur droit, où se trouve le marqueur de quête du camp d’Egor.

À mesure que vous vous approchez, Egor attaquera depuis sa cape d’invisibilité, et si vous n’avez pas traité Juliana pendant cette journée, les choses peuvent dégénérer très rapidement.

De lui-même, il suffit à Egor de faire une action agressive – qui le dévoile – puis de riposter ou de réduire la distance entre vous.

Avec Egor vaincu, cherchez dans son camp une piste sur la façon de le manipuler dans une position plus gérable.

Au rez-de-chaussée de son laboratoire, vous trouverez des notes et un terminal vous indiquant que certaines des machines expérimentales d’Egor ont trouvé une lecture intrigante vers midi, et si vous pouvez la perturber, Egor abandonnera et assistera à la fête d’Aleksis à Updaam.

Retournez au Complexe à midi lors du prochain cycle et retournez au laboratoire d’Egor.

Au marqueur de quête à proximité, vous découvrirez que la machinerie est affectée par la dalle d’Éther d’Egor et est invisible.

Pour le faire apparaître, passez par la fenêtre du dernier étage de son laboratoire – afin de ne pas déclencher les lasers d’alarme – puis prenez un générateur de champ depuis le sol.

Ce sont les porte-documents de couleur foncée posés sur le sol devant la note qui vous en parle.

Déployez le générateur de champ à côté de la machine invisible, puis entrez la lettre et le numéro du capteur qui obtient la lecture : le mien était E867.

Appuyez sur le gros bouton de lecture et considérez que l’expérience est sabotée.

Faire cela à midi place Egor à Updaam pendant la soirée où vous pouvez l’assassiner depuis une terrasse sur le toit du manoir Dorsey.

Cela rassemble plusieurs visionnaires et prépare Colt à briser le cycle de Blackreef avec une boucle parfaite !

Pour en savoir plus sur la configuration de la phase finale, voici notre guide Deathloop avec des procédures pas à pas visionnaires et des solutions de quêtes secondaires.