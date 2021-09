Boucle de la mort Frank | Comment empêcher l’incendie d’Otto et saboter le feu d’artifice

L’un des visionnaires les plus nuancés de Blackreef, maestro musical Franc est la vie de la fête – connue comme un bon vivant, un conteur et enclin à des expositions somptueuses de luxe.

Dans Boucle de la mort, Colt peut profiter de cet esprit de fête pour assassiner Frank dans l’une des quêtes les plus insolites et les plus clandestines du jeu.

Se déroulant sur plusieurs boucles et lieux, The Ballad of Ramblin’ Frank est une histoire complexe avec son lot de rebondissements et de récompenses – voici comment tout faire.

Comment terminer la ballade de Ramblin’ Frank dans Deathloop

Tout d’abord, en explorant les autres zones de Blackreef, vous découvrirez automatiquement le feu d’artifice nocturne de Frank.

Sans que l’emploi du temps de Frank s’aligne sur celui du reste des Visionnaires, Colt élabore un plan pour utiliser les feux d’artifice de Frank contre lui.

Pour en savoir plus sur l’endroit où les feux d’artifice sont conservés, visitez Updaam le matin et dirigez-vous vers la boutique de feux d’artifice, indiquée Otto’s Workshop, à gauche de Dorsey Square.

Dorsey Square se trouve dans le coin supérieur droit d’Updaam, après l’appartement de Colt et derrière la bibliothèque.

À l’intérieur de l’atelier d’Otto, il y a un terminal qui pointe vers Karl’s Bay, où vous pouvez trouver le conteneur de feux d’artifice derrière le Hangar 2 – le hangar où vous affrontez Harriet.

Comment prévenir l’incendie chez Otto dans Deathloop

Une note à l’extérieur du conteneur vous renvoie à Otto’s, où le code du conteneur sera envoyé au même terminal que vous avez lu plus tôt dans l’après-midi.

Retournez chez Otto dans l’après-midi et vous le trouverez entièrement brûlé. Vous devrez revenir le lendemain matin pour arrêter le feu afin que vous puissiez récupérer le code dans l’après-midi.

De retour à Updaam le matin, inspectez la machine à feux d’artifice et vous la trouvez en train de faire des heures supplémentaires – un risque d’incendie s’il y en a un.

Pour éviter l’incendie, vous devez détruire les groupes électrogènes connectés à la machine à feux d’artifice, en suivant les fils incandescents au sol jusqu’aux différentes boîtes de jonction.

Il y en a un à l’arrière d’Otto, gardé par deux éternalistes.

Ensuite, il y en a un autre juste à côté de la machine à feux d’artifice.

Après ça, il y en a un autre dans les maisons en face de chez Otto.

Ensuite, vous pouvez trouver une autre boîte de jonction à l’extérieur de l’appartement de Colt à côté de la bibliothèque.

Enfin, il y a une autre boîte de jonction au sous-sol de la bibliothèque. C’est un endroit dangereux et il est trompeusement difficile d’y entrer et d’en sortir vivant.

Essayez de vous faufiler devant et sous le pont à côté de l’entrée.

Il y a une porte ici que vous pouvez franchir, puis passez à travers les lasers, piratez les deux caméras, puis détruisez le générateur en bas des escaliers à votre droite.

Il fait sombre ici, mais cherchez les lumières rouges sur le devant de la boîte.

Assurez-vous qu’il n’y a plus de fils illuminés entrant dans la machine, puis quittez la zone et revenez dans l’après-midi dans la même boucle.

Interagissez avec le terminal et vous aurez le code du conteneur à Karl’s Bay. Retournez-y et enquêtez.

Jetez un œil au boîtier de commande du feu d’artifice et il y a un autre problème : vous ne savez pas quelle partie saboter, encore moins ce qui serait assez mortel sans que Frank ne s’en aperçoive.

Comment saboter les feux d’artifice de Frank dans Deathloop

Pour obtenir les informations dont vous avez besoin, il est temps de vous rendre au club et au studio d’enregistrement de Frank à Frisad Rock pendant la matinée.

Vous pouvez soit vous faufiler dans le club par le toit, l’un des tunnels souterrains, soit récupérer un ClassPass dans la machine à côté de la porte d’entrée et renoncer à l’utilisation temporaire de vos dalles pour une entrée facile.

Si vous prenez le ClassPass, vous pouvez le garder actif et vous rendre à la porte secrète sous le détachement de condition de Charlie à midi si vous le souhaitez.

Ou si vous voulez vous faufiler sans, dirigez-vous vers l’arrière du club et cherchez une bouée dans l’eau. Attaquez au corps à corps la grille que vous trouvez dans le trou dans les rochers et vous êtes à l’intérieur de celle de Frank.

Mais de toute façon, à l’intérieur du club de Frank, faufilez-vous devant les éternalistes rassemblés ou présentez-vous violemment.

Le studio d’enregistrement scellé de Frank se trouve au-dessus de l’entrée principale du club, mais vous devrez monter les escaliers de l’autre côté du bâtiment, puis traverser pour y accéder.

L’approche bruyante n’est pas une trop mauvaise idée, car vous devrez de toute façon faire sortir Frank de son studio bientôt, et c’est plus facile à faire si le reste du club est clair.

Lorsque vous arrivez au studio, affrontez Frank, qui vous attaque avec des tourelles et une bande de copains éternalistes.

Il est fortement recommandé de se retirer dans un coin sûr ou de franchir les portes voisines et de pirater les tourelles car cela facilitera grandement le combat contre Frank.

Survivez à l’embuscade et Frank quittera le studio pour terminer le travail lui-même.

Que ce soit par votre main ou par les tourelles que vous avez piratées, Frank descendra et vous pourrez réclamer son SMG unique pour vous-même, ainsi que rechercher son studio. Vous trouverez ici une note vocale avec les informations dont vous avez besoin.

Vous pouvez également rechercher d’autres pépites dans la garçonnière de Frank à l’étage, y compris pourquoi Frank ne remarquera pas le sabotage, mais votre travail principal est terminé.

Quand cela vous convient le mieux, vous pouvez retourner au conteneur de feux d’artifice à Karl’s Bay et saboter la partie du mécanisme d’affichage à partir de la note vocale (le mien était les volets) pour terminer la quête.

Cela raffermit votre routine matinale pour la boucle finale, ce qui signifie que vous pouvez sortir Harriet et Frank de Karl’s Bay le matin, libérant ainsi un créneau horaire pour plus de malice.

Pour en savoir plus sur la façon d’aligner la boucle parfaite, consultez notre guide Deathloop pour les soluces visionnaires et les solutions de quêtes secondaires.