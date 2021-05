Boucles AirTag et porte-clés en cuir inédits probablement révélés via une annonce eBay

Après qu’Apple ait présenté l’AirTag le mois dernier, l’Apple Store a utilisé une image qui affichait un porte-clés en cuir de pavot de Californie inédit. Sans surprise, Apple avait exploré d’autres couleurs pour les accessoires AirTag. Aujourd’hui, nous avons un premier aperçu de quelques autres couleurs d’accessoires AirTag inédites via une annonce eBay.

La boucle AirTag d’Apple est actuellement disponible en quatre couleurs: orange électrique, tournesol, marine foncé et blanc. Une nouvelle annonce eBay révèle qu’Apple avait également prévu, à un moment donné, des versions rose et bleu surf de la boucle AirTag. Vous pouvez acheter les versions rose et bleu surf de la boucle AirTag pour 29 $. Ils expédient depuis la Chine.

Le vendeur eBay, “chargerstore”, était connu pour proposer de véritables accessoires de prototype Apple dans le passé, nous sommes donc assez confiants dans la validité de ces accessoires. Les magasins en ligne regorgent de faux accessoires Apple, il est donc important de tout prendre avec un grain de sel.

Cette même liste nous donne également un meilleur aperçu du porte-clés en cuir de pavot de Californie qui est brièvement apparu sur l’Apple Store. Comme les autres couleurs de porte-clés en cuir, Apple avait également prévu de proposer une boucle en cuir de pavot de Californie assortie pour AirTag.

La boucle en cuir de pavot de Californie est disponible pour 39 $ et est également expédiée de Chine. Le vendeur a vendu le porte-clés en cuir de pavot de Californie.

On ne sait pas si nous verrons ces couleurs à l’avenir, mais je trouve cela peu probable. Les couleurs d’Apple sont saisonnières et les nuances comme le bleu surf ont été abandonnées sur d’autres accessoires. Nous savons qu’Apple était prêt à expédier des AirTags depuis un certain temps, il est donc très possible que la société ait créé différents ensembles de couleurs correspondant aux accessoires saisonniers de l’année dernière.

