Boucles d’oreilles Marc Márquez

09/04/2021 à 17h50 CEST

Marc Márquez a posté ces dernières heures une image choquante de son travail dans le gymnase. Son bras droit, qui a subi trois opérations après la fracture de l’humérus qu’il a subie en juillet 2020 à Jerez, a l’air fort et tonique. La meilleure preuve que le pilote de Cervera est dans la dernière ligne droite de sa récupération.

Ce n’est pas la seule indication que nous pourrions le revoir la semaine prochaine à la Coupe du monde à Portimao. La Gazzetta dello Sport a divulgué jeudi que Marc est sur la liste des pilotes qui subiront un examen médical sur le circuit portugais pour contester le Grand Prix du Portugal, troisième rendez-vous au calendrier. Marquez Il a déjà roulé il y a quelques semaines sur la piste de l’Algarve, sans précédent pour lui, à l’arrière d’une réplique Honda RC213V-S avec laquelle il a été revu en train de brosser l’asphalte avec son coude blessé.

Sans arrêt! 💪🏼 pic.twitter.com/eWhwaCduit – Marc Márquez (@ marcmarquez93) 8 avril 2021

Des indices indiquent un retour imminent du huit fois champion, mais ils ne sont pas définitifs non plus. Le fait que Marc soit sur la liste de Portimao, avec Iker Lecuona et Jack Miller, qui ont été opérés du syndrome des loges, ne signifie pas nécessairement qu’il se présentera à la clinique du MotoGP le 15 avril. Avant, le lundi 12, une visite avec les médecins est prévue Samuel Antuña et Ignacio Roger de Oña dans le Ruber de Madrid. Cela dépend exclusivement de cette visite que nous voyons Marquez retour.

Et c’est qu’après son “ chemin de croix ” particulier Marc il suit à la lettre les instructions des médecins qui l’ont opéré pour la troisième fois début décembre. Malgré le fait que les deux tests en mars, à Montmeló et Portimao avec la Honda standard, aient laissé une impression agréable, l’examen ultérieur à Madrid a révélé que Marc devait attendre quelques jours de plus avant de reprendre la course. «J’ai dit aux médecins de ne plus me laisser courir si mon bras droit n’était pas capable de résister à une nouvelle chute», a-t-il expliqué. Marquez, qui a été testé avec succès à 300 km / h. Mais une chose est un test et l’autre est d’entrer dans un combat au corps à corps après dix mois sans courses.

Le même que toujours?

«Je ne reviens pas pour faire le septième, ni pour avoir peur de la piste», assure-t-il Marquez, convaincu que lorsqu’il aura enfin le feu vert pour concourir, il sera comme toujours. C’est ce que croit aussi son chef mécanicien Santi Hernandez et le patron de Repsol Honda, Alberto Puig. “Marchez, marchez bien, il n’a pas oublié de conduire une moto”, a-t-il déclaré Puig après le test au Portugal. «La raison pour laquelle il n’était pas dans les deux courses au Qatar n’était pas qu’il n’était pas prêt à faire la course avec sa moto, mais plutôt que les médecins voulaient s’assurer que suffisamment de temps s’était écoulé, depuis la dernière opération, pour revenir», il ajouta.

«Lorsque vous travaillez avec quelqu’un comme Marc, l’objectif ne change pas, c’est de gagner la Coupe du monde. Il ne reste plus qu’à attendre qu’il monte sur le vélo et ait les sensations qu’il avait avant la blessure. Dès lors, le temps nous le dira et Marc nous donnera toutes les réponses ”, assure-t-il Santi Hernández, impatient de revoir son pilote.

Carmelo EzpeletaLe PDG de Dorna, estime également que “rien ne changera dans la mentalité de Marc. Quand il reviendra, quand il sera prêt, il reviendra pour gagner”, dit-il.

Certains comme Jorge Lorenzo, ils ont plus de réserves. L’Espagnol pense que «nous verrons un autre Márquez, moins disposé à prendre des risques. Et cela ne veut pas dire qu’il sera un pire conducteur. Je pense que vous serez plus conscient du risque, plus régulier et plus concentré sur les points.